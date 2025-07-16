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Влада Донеччини розпорядилася перекрити для цивільних трасу Краматорськ-Добропілля

Половину відтинку шляху уже захистили андироновими сітками.

Влада Донеччини розпорядилася перекрити для цивільних трасу Краматорськ-Добропілля
Вадим Філашкін
Фото: Facebook/Вадим Філашкін

Влада Донеччини вирішила тимчасово заборонити доступ цивільного транспорту до траси Краматорськ-Добропілля.

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Про це повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін в етері телемаратону.

За його словами, росіяни від початку цього місяця 21 раз обстріляли дорогу. В результаті постраждали 13 людей – 3 загинули і 10 поранені.

«Саме тому вчора ми ухвалили рішення тимчасово заборонити доступ до дороги для цивільного транспорту... Ворог fpv-дронами знищує майже, все що рухається по цій трасі... Люди знають всі об’їзні шляхи, як можна цю трасу об’їхати. Наша мета – зберегти людей», - сказав Філашкін.

Він додав, що військові працюють над тим, аби захистити і решту траси. Однак росіяни активно застосовують дрони і на інших дорогах, які важливі для логістики.

  • На Донеччині за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів 11 людей отримали поранення. 
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