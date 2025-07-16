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Польща працює над подальшим постачання допомоги Україні

Глава польського МЗС запевнив у продовженні підтримки нашої держави.

Польща працює над подальшим постачання допомоги Україні
Очільник польського МЗС Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Польща передала Україні 45 партій озброєння та боєприпасів і працює над подальшими постачаннями.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі в Любліні з керівниками МЗС України та Литви, передає RMF24.

«Ми працюємо над подальшими постачаннями. Станом на зараз Польща виділила 4 мільярди євро на допомогу Україні, не враховуючи координації поставок військової техніки з інших країн і гуманітарної допомоги від третіх держав», — сказав Сікорський.

Він наголосив, що Люблінський трикутник і надалі підтримуватиме Україну в боротьбі з агресією Росії. 

  • Нещодавно стало відомо, що Польща планує побудувати три нові фабрики з виробництва боєприпасів у межах програми Польської зброярської групи.
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