Польща працює над подальшим постачання допомоги Україні

Польща передала Україні 45 партій озброєння та боєприпасів і працює над подальшими постачаннями.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі в Любліні з керівниками МЗС України та Литви, передає RMF24.

«Ми працюємо над подальшими постачаннями. Станом на зараз Польща виділила 4 мільярди євро на допомогу Україні, не враховуючи координації поставок військової техніки з інших країн і гуманітарної допомоги від третіх держав», — сказав Сікорський.

Він наголосив, що Люблінський трикутник і надалі підтримуватиме Україну в боротьбі з агресією Росії.