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Литовські прикордонники збили невідомий безпілотник, який залетів із Білорусі

Інцидент стався біля кордону з Білоруссю в Шальчинінкському районі.

Литовські прикордонники збили невідомий безпілотник, який залетів із Білорусі
Фото: LTR

Прикордонники Литви збили безпілотник, який залетів на територію країни із Білорусі. 

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Про це пише LRT з посиланням на Державну прикордонну службу Литви.

Відомо, що у ніч проти 16 липня співробітники прикордонного посту Трибонис почули звук, характерний для БпЛА біля кордону з Білоруссю в Шальчинінкському районі.

Литовські прикордонники помітили невеликий безпілотний апарат, що летів від кордону з Білоруссю в бік території країни. Патрулі VSAT використали безпілотник-перехоплювач, після чого невідомий дрон почав перевернувся в повітрі і впав.

Об'єкт було виявлено у близько чотирьох км від кордону, поблизу села Вілконяй. Відомо, що дрон був оснащений GPS- пристроєм.

За даними прикордонників, такі безпілотники використовують контрабандисти для перевезення нелегальних сигарет до Литви.

За даними прикордонників, вони вилучили вже 34 дрони, які підозрюють у використанні для контрабанди сигарет з Білорусі. Минулого року контрабандисти таким чином втратили 54 дрони.

  • Литва подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти Білорусі, у звинуваченні організації режимом Олександра Лукашенка в організації міграційної кризи, що є порушенням норм міжнародного права.
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