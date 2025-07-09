Польща збудує три заводи із виробництва боєприпасів

Польща планує побудувати три нові фабрики боєприпасів у межах програми Польської зброярської групи.
Про це заявив віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає RMF FM.
«Сьогодні ми повинні спрямувати всі сили й ресурси на те, щоб (...) збудувати три фабрики боєприпасів у межах Польської зброярської групи», — наголосив Косіняк-Камиш.
За його словами, нині Польща виробляє 250 мільйонів одиниць малокаліберних боєприпасів на рік.
«Ми досягли ситуації, коли виробляємо 250 мільйонів штук малокаліберних боєприпасів щороку. Це в п’ять разів більше, ніж ще кілька місяців тому», — заявив міністр.
Косіняк-Камиш підкреслив, що безпека поляків залежить від національної оборонної промисловості, зокрема, від повної незалежності у постачанні та виробництві боєприпасів.
Він повідомив, що на реалізацію програми передбачили 2,4 мільярда злотих. Кошти підуть не лише на будівництво трьох нових заводів, а й на модернізацію чинних підприємств і придбання нових технологій.
- Також Польща збільшить виробництво боєприпасів для гаубиць у п'ять разів, оскільки країна прагне зменшити залежність від імпортної зброї та захистити себе від російської загрози на сході.