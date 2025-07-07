Нідерланди направлять винищувачі F-35 для спостереження за повітряним простором над Польщею

Винищувачі F-35 Нідерландів будуть контролювати повітряний простір НАТО над Східною Європою з 1 вересня по 1 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Нідерландів.

“Вкрай важливо, щоб ми зробили свій внесок в оборону території НАТО та безпеку Європи. Ми робимо це знову, використовуючи наші найсучасніші можливості. Розгортаючи ці нідерландські F-35 для моніторингу повітряного простору над Східною Європою, ми захищаємо військову техніку, призначену для України. Ми також можемо швидко реагувати на (загрозу) порушення повітряного простору НАТО”, - повідомив міністр оборони Нідерландів Брекельманс.

Він нагадав, що таким чином можна буде тримати російську загрозу на відстані, і нещодавно в Естонії стало очевидним, що розгортання F-35 дуже ефективне для цього.

Зазначається, що Нідерланди діятимуть разом з норвезьким загоном ВПС F-35.