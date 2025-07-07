Путін дозволив служити в армії РФ людям із ТОТ України, вони зазначаються, як "особи без громадянства"

Російський диктатор Владімір Путін підписав закон, який дозволяє особам без громадянства РФ підписувати контракти на службу в збройних силах Росії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські державні інформагенції.

"Ухвалення такого закону було зумовлене необхідністю негайного вжиття додаткових заходів щодо збільшення чисельності особового складу Збройних сил", - йдеться в пояснювальній записці.

За словами голови комітету з оборони Державної думи РФ Андрія Картаполова, поправки стосуються насамперед "людей із окупованих Росією територій України". При цьому він наголосив, що законопроєкт не пов’язаний із браком контрактників.

"Це ще одне джерело докомплектування армії. Ми також закриваємо прогалину в законодавстві, адже кожна людина повинна мати право вступити до Збройних сил РФ", – сказав Картаполов.

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За його словами, міністерство оборони в такий спосіб зможе залучити до військової служби від чотирьох до п’яти тисяч осіб. В обмін на такий контракт люди без громадянства зможуть отримати російський паспорт.

Днрждума РФ прийняла відповідний закон у червні.