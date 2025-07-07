У Росії на вихідних затримали майже дві тисячі авіарейсів

Транспортний колапс почався в ніч на 5 липня через нібито атаки українських безпілотників.

Транспортний колапс в аеропортах Росії, що почався в ніч на 5 липня через нібито атаки українських безпілотників, призвів до затримки майже двох тисяч рейсів. Про це повідомляють росЗМІ.

Обмеження перш за все торкнулися московського аеропорту "Шереметьєво", петербурзького "Пулкова" і нижегородського "Чкалова".

У першій половині дня 7 липня, за даними Росавіації, аеропорти повернулися до нормальної діяльності. Однак, попри заяву, в понеділок вранці затримки зберігалися у "Шереметьєві" - понад 40 рейсів не вилетіли вчасно.

У "Пулкові" затримали понад сотню рейсів, ще вісім - скасовано. Аеропорт планує стабілізувати розклад до кінця дня понеділка з частковим перенесенням рейсів на вівторок.

Порушення в графіку зафіксовано також у Челябінську та Єкатеринбурзі.

За оцінками джерел видання "Комерсант", загальна шкода від колапсу може досягти 20 мільярдів рублів.