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У Росії на вихідних затримали майже дві тисячі авіарейсів

Транспортний колапс почався в ніч на 5 липня через нібито атаки українських безпілотників.

У Росії на вихідних затримали майже дві тисячі авіарейсів
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/sip.airport

Транспортний колапс в аеропортах Росії, що почався в ніч на 5 липня через нібито атаки українських безпілотників, призвів до затримки майже двох тисяч рейсів. Про це повідомляють росЗМІ.

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Обмеження перш за все торкнулися московського аеропорту "Шереметьєво", петербурзького "Пулкова" і нижегородського "Чкалова".

У першій половині дня 7 липня, за даними Росавіації, аеропорти повернулися до нормальної діяльності. Однак, попри заяву, в понеділок вранці затримки зберігалися у "Шереметьєві" -  понад 40 рейсів не вилетіли вчасно.

У "Пулкові" затримали понад сотню рейсів, ще вісім - скасовано. Аеропорт планує стабілізувати розклад до кінця дня понеділка з частковим перенесенням рейсів на вівторок. 

Порушення в графіку зафіксовано також у Челябінську та Єкатеринбурзі. 

За оцінками джерел видання "Комерсант", загальна шкода від колапсу може досягти 20 мільярдів рублів.
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