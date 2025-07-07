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Нетаньягу зустрінеться сьогодні з Трампом у Вашингтоні

Президент Штатів раніше висловив сподівання на “угоду цього тижня” між Ізраїлем та ХАМАСом, яка передбачає звільнення заручників зі Смуги Гази.

Нетаньягу зустрінеться сьогодні з Трампом у Вашингтоні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінеться сьогодні з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє France24.

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Президент Штатів раніше висловив сподівання на “угоду цього тижня” між Ізраїлем та ХАМАСом, яка передбачає звільнення заручників зі Смуги Гази.

Непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАС розпочалися в неділю ввечері в Досі, метою яких є посередництво у припиненні вогню та досягненні угоди про звільнення заручників в обмін на палестинських в'язнів.

Трамп заявив у неділю, що є “хороший шанс” на досягнення угоди.

“Ми визволили багатьох заручників, але що стосується решти заручників, то чимало з них вийде”, – сказав він журналістам.

Нетаньягу, виступаючи перед посадкою на рейс до Вашингтона в неділю, сказав, що його зустріч з Трампом може “безумовно допомогти просуванню цієї” угоди.

  • Президент США наполягає на перемир'ї у Смузі Гази, який потрапив у гуманітарну кризу після майже двох років війни.Нетаньягу сказав, що відправив команду до Дохи з “чіткими інструкціями” досягти угоди “на умовах, на які ми погодилися”. 
  • Раніше він заявив, що відповідь ХАМАС на проєкт пропозиції щодо припинення вогню, підтриманий США, переданий через катарських та єгипетських посередників, містить “неприйнятні” вимоги.
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