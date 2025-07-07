Нетаньягу зустрінеться сьогодні з Трампом у Вашингтоні

Президент Штатів раніше висловив сподівання на “угоду цього тижня” між Ізраїлем та ХАМАСом, яка передбачає звільнення заручників зі Смуги Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінеться сьогодні з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє France24.

Президент Штатів раніше висловив сподівання на “угоду цього тижня” між Ізраїлем та ХАМАСом, яка передбачає звільнення заручників зі Смуги Гази.

Непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАС розпочалися в неділю ввечері в Досі, метою яких є посередництво у припиненні вогню та досягненні угоди про звільнення заручників в обмін на палестинських в'язнів.

Трамп заявив у неділю, що є “хороший шанс” на досягнення угоди.

“Ми визволили багатьох заручників, але що стосується решти заручників, то чимало з них вийде”, – сказав він журналістам.

Нетаньягу, виступаючи перед посадкою на рейс до Вашингтона в неділю, сказав, що його зустріч з Трампом може “безумовно допомогти просуванню цієї” угоди.