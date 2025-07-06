У Британії зупинилося виробництво винищувача Typhoon

У Великій Британії зупинилося виробництво бойового літака Eurofighter Typhoon через відсутність нових замовлень, повідомляє Financial Times.

Фінальне складання літаків десятиліттями відбувалося на заводі BAE Systems. Проте зараз підприємство завершує останнє замовлення для Катару в межах контракту на £5 млрд, підписаного у 2017 році.

«У цеху залишився один літак, який чекає на деталі та фарбування. Складання завершено — працівники більше не задіяні», — заявив представник профспілки.

Велика Британія востаннє замовляла нові Typhoon ще у 2009 році. Перемовини щодо додаткових експортних поставок до Саудівської Аравії та Катару тривають, але угод поки не уклали.

Генеральна секретарка профспілки Unite Шерон Грем, заявила, що британський уряд «підриває власні обіцянки щодо зростання, робочих місць і національної безпеки». За її словами, зупинка складання літаків загрожує втратою кваліфікованих кадрів, необхідних для участі у програмі нового винищувача Global Combat Air Programme (GCAP).

Typhoon виробляє консорціум BAE, Airbus і Leonardo, а кожна країна-партнер має власну лінію складання. Поки що британський завод у Самлсбері продовжує виготовляти носову частину фюзеляжу для літаків, які потім збирають у Європі.

Критика посилилась після рішення уряду закупити американські F-35A замість нових Typhoon. Незважаючи на плани модернізації наявних літаків, Велика Британія — єдина з країн-учасниць проєкту, яка не замовила нову модифікацію.

Міністр оборони Джон Гілі не підтвердив нове замовлення, однак наголосив, що Typhoon залишиться ключовою складовою британської протиповітряної оборони. За новим планом, Велика Британія має отримати ще 27 F-35, зокрема, 12 F-35A.

BAE Systems заявила, що «має досвід адаптації до змін у програмі Typhoon» і очікує продовження виробництва у наступному десятилітті. У Міноборони наголосили, що винищувач залишатиметься «основою повітряної оборони Великої Британії щонайменше до 2040-х років».