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Леммі відвідав Дамаск для відновлення дипломатичних відносин Британії із Сирією

Це перший візит міністра уряду Великої Британії до арабської країни за 14 років.

Леммі відвідав Дамаск для відновлення дипломатичних відносин Британії із Сирією
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі сьогодні відвідав Дамаск для відновлення дипломатичних відносин із Сирією, пише Bloomberg.

Візит відбувається через вісім місяців після повалення колишнього президента Башара Асада.

Це перший візит міністра уряду Великої Британії до арабської країни за 14 років. Дамаск намагається відновити свою постраждалу економіку після падіння режиму Башара Асада.

“Стабільна Сирія відповідає інтересам Великої Британії, зменшує ризик нелегальної міграції, забезпечує знищення хімічної зброї, бореться із загрозою тероризму та реалізує План змін уряду”, – заявив Леммі.

У березні Велика Британія виключила Центральний банк Сирії та 23 інші установи зі списку санкційних установ на знак визнання нової адміністрації країни після краху жорстокого режиму Асада. 

Західні уряди скасовують десятирічні санкції проти країни, яка була спустошена майже 14-річним конфліктом.
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