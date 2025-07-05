Прем'єр-міністр Іспанії оголосив про перестановки у партії на тлі розслідування корупції

Союзник Педро Санчеса був змушений піти у відставку через обвинувачення у сексуальних домаганнях.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв “перемогти корупцію всередині та зовні”, оголосивши про перестановки в лавах Соціалістичної партії.

Про це пише Bloomberg повідомляючи, що його союзник був змушений піти у відставку через звинувачення у сексуальних домаганнях.

“Моєю найбільшою помилкою було довіряти тому, кому я не повинен був довіряти, але моя рішучість проти корупції є повною, звідки б вона не виходила”, – сказав Санчес у своєму зверненні в Мадриді в суботу до федерального комітету партії ‒ ключового органу, що приймає рішення.

53-річний Санчес має справу з наслідками корупційного скандалу, в якому взяли участь два колишні близькі союзники, обидва з яких обіймали високі посади в партії. Ця ситуація поставила Санчеса в найслабше становище з моменту, коли він став прем'єр-міністром Іспанії у 2018 році.

Очікується, що партія затвердить переглянуту структуру, яка включає нового щоденного керівника. Санчес також оголосив про посилення протоколів боротьби з корупцією напередодні нових законодавчих заходів, які будуть оголошені в парламенті 9 липня.

Напередодні виступу Санчеса партія отримала новини про те, що Франсіско Салазар, союзник прем'єр-міністра, зіткнувся зі обвинуваченнями у неналежній поведінці з боку жінок-членів партії. Салазар оголосив, що піде у відставку з урядових та партійних посад.