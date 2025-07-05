FT: США погрожують ЄС 17% тарифом на експорт продуктів харчування

Поки незрозуміло, чи ці тарифи будуть доповненням до вже оголошених, чи замість них.

США пригрозили запровадити 17-відсоткові тарифи на експорт сільськогосподарської продукції ЄС.

Про це виданню Financial Times повідомили три джерела, знайомі з обговореннями. The Guardian пише, що такі тарифи вдарять по всьому: від бельгійського шоколаду до вершкового масла Kerrygold з Ірландії та оливкової олії з Італії, Іспанії та Франції, які є найбільшими торговцями в США.

Поки незрозуміло, чи будуть 17-відсоткові тарифи на продукти харчування доповненням до інших тарифів, оголошених Трампом, чи замість них.

Мароша Шефчовича, комісара ЄС з питань торгівлі, попередили про запропоновані 17-відсоткові мита на сільськогосподарську продукцію у четвер під час зустрічей у Вашингтоні. Посли 27 країн-членів були поінформовані у п'ятницю.

Це відбувається напередодні крайнього терміну укладення угоди між ЄС і Штатами, який спливає 9 липня.

Президент США Дональд Трамп запровадив 20-відсотковий "взаємний" тариф у квітні, але зменшив його до 10% до 9 липня, щоб дозволити переговори. Донедавна посадовці ЄС очікували, що переговори зі США передбачатимуть встановлення мит на рівні базової ставки.

Трамп вимагав від Брюсселя надати американським компаніям винятки з правил та скоротити профіцит торговельного балансу зі США, але чиновники ЄС відхилили останні пропозиції Вашингтона щодо будь-яких таких винятків та продовольчих тарифів.

ЄС натомість намагається забезпечити власні винятки для деяких товарів. Один з брюссельських чиновників заявив, що серед товарів, для яких блок прагне винятків, є авіаційні деталі та спиртні напої.

Обидві сторони працюють над п'ятисторінковим проектом "принципової угоди", але наразі в ньому дуже мало узгодженого тексту.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно заявила, що сподівається на рамкову угоду, яка дозволить сторонам продовжувати переговори до досягнення остаточного договору. Однак Вашингтон наполягає на тому, щоб країни уклали обов'язкові угоди до крайнього терміну, встановленого Трампом.

Країни ЄС розділилися. Є такі, що погоджуються на деякі вищі тарифи в обмін на певний період визначеності, та ті, що бажають у відповідь тиснути на США, щоб ті пішли на компроміс.

Двоє дипломатів ЄС заявили, що США готують три сценарії на 9 липня: країни, які досягли "принципової угоди", збережуть 10-відсоткові тарифи з можливим подальшим зниженням тарифів на пізнішому етапі; для країн, які не зможуть досягти такої угоди, тарифи повернуться до рівня, оголошеного у квітні, доки не буде укладено угоду; вищі тарифи будуть застосовані до країн, які, на думку США, не ведуть переговори добросовісно.

У той час як ЄС готується до можливих заходів у відповідь на мита США на свою продукцію, держави-члени вже схвалили контрмита на 21 млрд євро річного експорту США з 14 липня. Комісія готує пакет на суму 95 млрд євро, зокрема на літаки та продукти харчування.

"Позиція ЄС була чіткою з самого початку: ми виступаємо за рішення, досягнуте шляхом переговорів зі США, і це залишається нашим пріоритетом... Водночас ми готуємося до можливості того, що задовільної угоди не буде досягнуто", – сказав речник єврокомісії.