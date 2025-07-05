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Глава МЗС Австрії закликала до посилення санкцій проти Росії

Санкції проти РФ припинять атаки Кремля на українські міста.

Глава МЗС Австрії закликала до посилення санкцій проти Росії
Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер
Фото: Facebook/Beate Meinl-Reisinger

Очільниця Міністерства закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер у мережі "Х" закликала до посилення санкцій проти РФ, щоб зупинити щоденні атаки на Україну та змусити РФ до миру.

"Відтоді, як Україна заявила про готовність до справжніх мирних переговорів і припинення вогню, Росія щоночі накриває Україну дедалі жорстокішими атаками. Кількість загиблих цивільних постійно зростає протягом останніх тижнів", — наголошує Беате Майнль-Райзінгер.

Також очільниця австрійського МЗС нагадала, що під час російської атаки 4 липня було пошкоджено консульський відділ посольства Польщі в Києві.

"Тиск на Росію заради справжнього миру та припинення вбивств має бути посилений", — наголосила пані дипломат.
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