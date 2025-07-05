Глава МЗС Австрії закликала до посилення санкцій проти Росії

Санкції проти РФ припинять атаки Кремля на українські міста.

Очільниця Міністерства закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер у мережі "Х" закликала до посилення санкцій проти РФ, щоб зупинити щоденні атаки на Україну та змусити РФ до миру.

"Відтоді, як Україна заявила про готовність до справжніх мирних переговорів і припинення вогню, Росія щоночі накриває Україну дедалі жорстокішими атаками. Кількість загиблих цивільних постійно зростає протягом останніх тижнів", — наголошує Беате Майнль-Райзінгер.

Також очільниця австрійського МЗС нагадала, що під час російської атаки 4 липня було пошкоджено консульський відділ посольства Польщі в Києві.

"Тиск на Росію заради справжнього миру та припинення вбивств має бути посилений", — наголосила пані дипломат.