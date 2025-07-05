Як Україні стати middle power у новому світі (Частина 2)

Щоб стати середньою державою, Україні необхідно навчитися проєктувати силу за межі власного регіону. У другій частині статті команда KINI аналізує, які можливості відкриваються для Києва на Кавказі, в Центральній Азії та Африці — регіонах, де слабне вплив Росії, але зростає конкуренція з боку Китаю, Туреччини, країн Перської затоки. Який потенціал цих регіонів? Які економічні ніші може зайняти Україна вже зараз? Як захистити свої інтереси? Читайте в продовженні першого редакційного матеріалу , наш погляд на ці питання.

Фото: EPA/UPG Зліва направо: президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Великобританії Кейр Стармер і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після спільної пресконференції учасників Коаліції охочих у Києві

У першій частині тексту наша команда дійшла висновку, що в умовах трансформації світової системи міжнародних відносин, яка характеризується зростанням багатополярності та посиленням конкуренції великих держав, Україна має можливість переосмислити своє місце у світі та стати впливовою середньою державою (middle power). Досягнення цього вимагає системної, довгострокової стратегії, що поєднуватиме розвиток власних економічних і оборонних спроможностей та гнучке співробітництво з глобальними та регіональними акторами.

Для середніх держав чи не найвагомішими характеристиками є здатність ефективно реалізовувати силовий потенціал як мінімум у регіональних масштабах, наявність кумулятивних ресурсів (таких, що мають додану вартість у конкретний момент часу і прямо конвертуються в сильні позиції) та чітке усвідомлення власних зовнішньополітичних цілей і амбіцій.

У які регіони Україна здатна проєктувати силу?

Найближче геополітичне оточення України — Чорноморський регіон, Центрально-Східна Європа, Північна Європа, Кавказ, Центральна Азія, Близький Схід, Африка. Центрально-Східна та Північна Європа — це стратегічний тил для української армії та ОПК, від якого дуже залежить обороноздатність нашої держави. Присутність України на Близькому Сході обмежується аграрним експортом, і навряд чи з'являться значні можливості розширити цей вплив у середньостроковій перспективі, однак є значний потенціал співпраці із суверенними фондами багатих держав Перської затоки — Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Кувейту.

Фото: ОПУ У Саудівській Аравії президент України зустрівся зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Мухаммадом бін Салманом аль Саудом, 19 травня 2023 року.

Тож залишаються Чорноморський регіон, Кавказ, Центральна Азія та Африка. У першому триває протистояння України й РФ, на тлі якого зростає вплив Туреччини, однак важко говорити про взаємодію та проєктування сили в умовах війни на морі й відсутності розуміння меж контролю України над територіальними водами у разі досягнення мирної угоди. На Кавказі ключовими акторами є Росія, Туреччина та Іран, у Центральній Азії — Китай, Росія та Туреччина, в Африці ж перетинаються інтереси практично всіх світових полюсів сили: США, ЄС, Китаю й низки інших великих і середніх держав — Японії, Індії, Великої Британії, Росії, Туреччини, Саудівської Аравії, ОАЕ, Канади, Австралії.

Усі ці регіони об'єднує присутність значного впливу Росії, яка сприймає їх, крім Африки, як свою традиційну сферу домінування. В останні роки Москва стикається зі зростанням труднощів, оскільки війна з Україною, економічні санкції та ізоляції обмежують її економічні й політичні можливості, результатом чого, зокрема, стає послаблення можливостей проєктувати силу в згадані регіони. Проте бенефіціарами цього послаблення стають не країни Заходу, а Китай і Туреччина.

Кавказ і Центральна Азія

Нездатність (чи небажання) РФ захистити свого союзника по ОДКБ Вірменію від збройного конфлікту з Азербайджаном призвели до кризи довіри у відносинах Росії з Вірменією та країнами Центральної Азії та Кавказу загалом. Економічна ізоляція Росії відкрила для економік цих країн поле можливостей сірого реекспорту до РФ. У той самий час така взаємодія з Москвою ставить під загрозу співпрацю з ЄС, зі США та з іншими країнами Заходу через вторинні санкції. Значний російський вплив в обох регіонах зберігається, однак першу скрипку тепер грає Китай.

Уже у 2023 році КНР стала найбільшим торговельним партнером Казахстану — найбільшої економіки Центральної Азії. Економічний і політичний вплив Пекіну зростає в кожній країні регіону.

Фото: Сіньхуа Вантажні поїзди очікують відправлення на станції Алатау в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі на північному заході Китаю, який межує з Казахстаном.

Інфраструктурні проєкти в рамках ініціативи «Пояс і шлях» включили Центральну Азію в загальну картину китайської економічної імперії. Країни Центральної Азії вирішили втілювати стратегії багатовекторної співпраці, щоб не покладатися виключно на одного ізольованого нестабільного партнера. Утім Росія залишається ключовим партнером, особливо в питаннях військової та безпекової співпраці.

ЄС і окремі держави Європи теж широко взаємодіють з Центральною Азією та намагаються конкурувати з КНР в економічній сфері, проте не мають такого рівня політичного впливу, як Пекін. Франція та Італія мають значні економічні інтереси в регіоні та є ключовими ініціаторами розширення взаємодії з ЦА. Недавній візит президента Узбекистану Шавката Мірзоєва до Парижа продемонстрував серйозність намірів Франції видобувати уран в Узбекистані, аби компенсувати втрату доступу до ресурсу в Нігері після перевороту в Ніамеї. Дуже вагомим є нафтогазовий потенціал Центральної Азії, у розробку якого активно залучена італійська компанія Eni.

Диверсифікація шляхів постачання енергоресурсів у ЄС через напад РФ на Україну дала поштовх до розширення енергетичного експорту країн Центральної Азії на європейські ринки, що створює Брюсселю важелі впливу на регіон. Спроби витісняти вплив Китаю в Центральній Азії відбуваються в рамках ініціативи Global Gateway, що фокусується на інфраструктурних проєктах, зокрема, розвитку Транскаспійського транспортного коридору, одна з гілок якого проходитиме через порти Одеси й Чорноморська.

На Кавказі Вірменія зупинила свою співпрацю з ОДКБ, стала на шлях нормалізації відносин з Азербайджаном і діалогу з Європейським Союзом. Попри всі пертурбації, Росія зберегла військову присутність у регіоні (102-га військова база в Ґюмрі, за різними даними, від 3,5 до 5 тисяч військових), впливає на мирний процес і діалог щодо Зангезурського коридору, що мав би з'єднати Туреччину з Азербайджаном і країнами Центральної Азії. Грузія під контролем проросійської партії «Грузинська мрія» допомагає РФ обходити санкції, реекспортуючи підсанкційні товари, уклала стратегічне партнерство з Китаєм і зупинила переговори щодо вступу в ЄС.

Фото: hcav.am 102-га російська військова база в Гюмрі, Вірменія, розгорнута з 1995 року

Порозуміння Вірменії з Азербайджаном і Туреччиною вкладається в загальний тренд дрейфування Кавказу до Західної Азії. Туреччина планує втілювати цілий ряд інфраструктурних проєктів на Кавказі, серед яких Зангезурський і Середній (Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут) коридори, трубопроводи Баку — Тбілісі — Джейхан і Південний газовий. Анкара також зацікавлена у зміні безпекового ландшафту регіону, формуючи свою сферу впливу. Так, минулого року Туреччина, Грузія та Азербайджан підписали тристоронній меморандум про безпекову й політичну співпрацю на Кавказі.

Західноазійський дрейф Кавказу не обмежується тільки Туреччиною. Багатообіцяльним є поглиблення економічних зв’язків Азербайджану і Грузії з ОАЕ та Саудівською Аравією. КСА спрямовує значні інвестиції в енергетичні проєкти Азербайджану (наприклад, Карадазька сонячна електростанція), а ОАЕ інвестує в інфраструктуру Грузії, зокрема в порт Поті, який ще у 2008 році придбало інвестиційне агентство Рас-аль-Хемей з ОАЕ, і планує розвивати Тбілісі як транспортний хаб.

Іран просуває ідею логістичного коридору через Азербайджан і Грузію в рамках TRACECA й інтенсифікує співпрацю з Баку щодо транспортного коридору Північ — Південь від Ірану до Росії через Азербайджан і Каспійське море. Паралельно взаємодіє з Вірменією щодо розвитку логістичних шляхів до чорноморських портів Грузії — Поті й Батумі.

Азербайджан також став основним постачальником нафти в Ізраїль, задовольняючи до половини потреб країни. Держави Південного Кавказу потроху капіталізують стратегічне розташування і змінюють структуру партнерств. Винятковий вплив Росії на Кавказі відходить у минуле.

Фото: haqqin.az Видобуток нафти в Азербайджані.

Центральна Азія та Кавказ — важливі регіони в загальній геополітичній картині Євразії, що відіграють роль логістичних хабів і постачальників викопних ресурсів. Враховуючи це, Україні слід пропонувати себе як партнера і важливу частину загального шляху Захід — Схід, що поєднує Європу, Кавказ і Центральну Азію. Порти Великої Одеси та Миколаївський здатні стати важливими логістичними хабами. У разі синергії з нинішніми ініціативами ЄС, Туреччини, Китаю, Індії Україна зможе залучити значні інвестиції під розширення логістичних можливостей після війни або її активної фази.

Навряд чи можна сподіватися на повне витіснення політичного й економічного впливу Росії з Центральної Азії та Кавказу, зокрема, через значну військову присутність країни-агресора, її роль як гаранта безпеки країн ЦА від «Талібану» й ісламістських рухів, а також травматичний досвід Грузії — війни з подальшим встановленням фактично маріонеткового проросійського режиму. Попри це, можливості для взаємодії з державами Центральної Азії та Кавказу Україна має, оскільки вони здебільшого нейтральні щодо російсько-української війни, хоч і допомагають РФ обходити санкції.

Країни обох регіонів намагаються взаємодіяти з усіма можливими акторами, якщо це їм вигідно. А отже, Україні варто у відносинах з цими країнами не апелювати до міжнародного права й закликати до зміни позиції щодо війни, а приходити з взаємовигідними економічними пропозиціями.

Залежність цих регіонів від РФ у тому числі спирається на імпорт сільськогосподарської продукції (з огляду на зростання населення і деградацію місцевих ґрунтів), продукції металургійного комплексу, хімічної промисловості і машинобудування. Якщо у сфері аграрного експорту Україна здатна витісняти РФ навіть зараз, то в середньостроковій перспективі ринки Центральної Азії та Кавказу (сумарно ~100 мільйонів споживачів) можуть стати одними з ключових у контексті відновлення промислового потенціалу й експорту України.

Фото: EPA/UPG VALSAMITIS завантажується пшеницею в Чорноморську поблизу Одеси, Україна, 18 лютого 2023 р. Балкерзавантажується пшеницею в Чорноморську поблизу Одеси, Україна, 18 лютого 2023 р.

Африка

Африка за попередні десятиліття перетворилася на дуже конкурентне середовище. Окрім історичного впливу Франції, США, Великої Британії та Росії, в останні десятиліття сюди почали активно інвестувати та боротися за частки ринку Китай, Індія, Японія, Туреччина, Саудівська Аравія, ОАЕ. На континенті триває динамічна урбанізація, розбудовують інфраструктуру, лібералізують торговельні режими. Загальний ВВП країн Африки складає майже $3 трлн, а за паритетом купівельної спроможності – майже $11 трлн. Розвиток Африканської континентальної зони вільної торгівлі, що охоплює весь континент, у перспективі дозволить сформувати спільний ринок товарів і послуг, спростити торгівлю.

За прогнозом McKinsey Global Institute, 2050 року населення Африки сягне 2,5 мільярда, кількість робочої сили зросте удвічі й континент стане домівкою для 1,5 мільярда населення працездатного віку. Цей процес створить передумови, щоб до 2050-го ринок Африки та її ВВП теж зросли мінімум удвічі. Понад 250 мільйонів африканців долучаться до класу споживачів (витрачатимуть щонайменше 12 доларів на день за паритетом купівельної спроможності) уже до 2030 року. Зростуть споживчі витрати — з’являться нові ніші на ринку, зросте попит на продукти з доданою вартістю.

Українським компаніям слід встигнути закріпитися на континенті до цього соціального переходу, оскільки коли цей клас споживачів сформується, конкуренція за задоволення його потреб буде куди серйознішою. Розширення експорту українських товарів і послуг в Африку може значно послабити повоєнну економічну кризу й стати важливим фактором майбутнього зростання. Тому потрібно збільшувати дипломатичну присутність в Африці та підтримувати активність українських компаній на континенті.

У “Стратегії зовнішньополітичної діяльності України” 2021 року про Африку як окремий регіон навіть не згадали — лише разом з Близьким Сходом.

Повномасштабна війна стимулювала дипломатичну діяльність на континенті — президент Володимир Зеленський провів переговори, а міністр закордонних справ і парламентські делегації відвідали десятки країн Африки, Україна відкрила сім нових посольств, загалом на континенті їх стало 17. Однак поки наша держава не запропонує Африці взаємовигідну економічну (а можливо, і безпекову) співпрацю, а не лише публічну дипломатію, країни континенту не розглядатимуть Україну як серйозного партнера.

Фото: Максим Субх / Facebook Відкриття посольства України в Демократичній Республіці Конго, 12 квітня 2024 року.

Обсяг торгівлі України з Африкою у 2021 році складав $6,8 млрд, з яких експорт становив понад $4 млрд. Понад 70 % експорту України на континенті припадало на Північну Африку, зокрема на Єгипет — приблизно 45 %. На 49 країн Субсахарської Африки — близько $1 млрд, що є просто мізером для цього величезного ринку. Україні вже зараз варто ініціювати угоди про зону вільної торгівлі з найбільшими ринками континенту: ПАР, Нігерією, Ефіопією, Кенією, Єгиптом, Алжиром, Марокко, Анголою. А ще ж є Руанда, Гвінея, Мавританія, Бенін, Кот-д’Івуар, Мозамбік, Замбія, Уганда, Зімбабве, Танзанія, Сенегал і Намібія, які демонструють швидкий прогрес економіки й готові багато імпортувати. Україні слід готуватися до введення в дію Африканської континентальної зони вільної торгівлі, аби серед перших укласти угоду про преференційний режим торгівлі з Африканським Союзом.

Щоб зміцнити економічні позиції в Африці, Україні необхідно диверсифікувати структуру експорту товарів і послуг, додаючи до аграрного експорту товари і послуги з високою часткою доданої вартості. З огляду на значний попит Африки, який поки що не повністю задовольняється великими акторами, Україна може викроїти для себе певні ринки для експорту продовольчих товарів, продукції фармацевтичної промисловості, металургії, машинобудування, суднобудівництва, зокрема річкового транспорту, який погано розвинений на континенті, послуг ІТ-сектору.

У разі завершення війни з Росією, принаймні її активної фази, відкриються і можливості експортувати продукцію українського ВПК та авіаційної промисловості. Також це відкриє шлях для повернення до українських вишів тисяч студентів з Африки, які до повномасштабного вторгнення навчалися здебільшого на медичних і технічних спеціальностях. Розширення взаємодії з країнами Африки у сфері освіти й залучення більшої кількості студентів з континенту зможе врятувати українські заклади вищої освіти в умовах скорочення кількості української молоді, що живе й навчається в Україні.

Фото: x.com/andrii_sybiha/ Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях Анталійського дипломатичного форуму в Туреччині провів перемовини з представниками Кот-д'Івуару, Гамбії, Беніну, Тунісу, Руанди й Мозамбіку, 11 квітня 2025 року

Україна не спроможна конкурувати з наддержавами чи великими державами, що мають інтереси в Африці, однак цілком здатна витісняти російський експорт у цілому ряді зазначених сфер. В умовах економічних санкцій і зростання витрат на війну РФ змушена скорочувати підтримку інших сфер економіки, а подекуди навіть і викачувати звідти гроші. РФ зберігає вплив в ряді країн Африки, таких як Малі, Буркіна-Фасо, Нігер, ЦАР, Лівія та Судан, завдяки найманцям ПВК «Вагнер» й Африканського корпусу, які захищають місцевих диктаторів або лідерів хунт. Там само Росія видобуває золото, яке використовує для поповнення власних резервів. Кремль ефективно використовує військові перевороти та політичну нестабільність в африканських країнах для реалізації своїх інтересів.

У той самий час економічний вплив РФ у країнах, уряди яких не залежні від неї в питаннях безпеки й міжнародної легітимізації, насправді незначний. Порівняно значною є присутність лише Росатому, який будує АЕС Ель-Дабаа, вводити в експлуатацію яку планують у 2028 році і яка вартуватиме Єгипту 30 млрд доларів, і РУСАЛу, який видобуває у Гвінеї близько 60 % бокситів і 10 % глинозему для власного виробництва алюмінію. Російські енергетичні компанії переважно не залучають до вагомих проєктів на континенті, вони програють конкуренцію європейським і китайським візаві. АЛРОСА, яка видобуває в Анголі алмази, місцевий уряд просить на вихід через загрозу санкцій. З 2023 року РФ різко скоротила постачання озброєння в Африку, продаючи майже втричі менше, ніж у попередні роки.

Україна вже завдає певних втрат російським ПВК в Африці, зокрема, здійснюючи успішні спецоперації в Судані та Малі. По завершенню війни або її активної фази логічно для Києва сформувати приватні військові компанії гібридного типу контролю — працівники яких будуть свого роду оперативним резервом для української армії. У мирний же час українські ПВК, працівники яких матимуть колосальний досвід сучасної війни, можуть стати тією силою, яка вичавить російських найманців з континенту і стабілізує країни з високим рівнем тероризму. Ці організації захищатимуть і просуватимуть економічні інтереси українських і західних компаній, сплачуючи податки від оплати за таку діяльність до державного бюджету України.

Фото: Макс Требухов

Україна як середня держава

Україна протягом всієї своєї незалежності мала ряд атрибутів середньої держави і навіть під час повномасштабного вторгнення РФ зберегла їх. У разі завершення війни на умовах замороження лінії фронту, відсутності жодних внутрішньополітичних чи зовнішньополітичних обмежень за потенційним мирним договором, подальшої інтеграції України до ЄС і допомоги Союзу у відновленні або радше формуванні нового промислового потенціалу держава і приватний сектор зможуть акумулювати ресурси, щоб просувати свої економічні інтереси у Центральній Азії, на Кавказі та в Африці, регіонах, якими наша держава тривалий час нехтувала в зовнішній політиці і які можуть стати ключовими ринками для повоєнної України.

Останнім елементом для успіху залишається чітке усвідомлення власних зовнішньополітичних цілей і амбіцій та системна політика для їхньої реалізації. І тут держава повинна спиратися не лише на МЗС, якому відверто бракує кадрів, що спеціалізуються на цих регіонах, і нових ідей у підходах до них, а й на неурядовий сектор, зокрема на аналітичні центри, які у своїх оцінках, ідеях і рекомендаціях не обмежені рамками й відповідальністю державної служби.