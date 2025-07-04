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​МЗС Вірменії передало послу РФ ноту щодо висловлювань у російських державних ЗМІ та офіційних осіб

Такі висловлювання ведуть до нейтралізації позитивних результатів недавніх візитів на найвищому рівні між Вірменією та РФ.

​МЗС Вірменії передало послу РФ ноту щодо висловлювань у російських державних ЗМІ та офіційних осіб
Ілюстративне фото
Фото: armenpress.am

Міністерство закордонних справ Вірменії передало послу РФ ноту щодо висловлювань на адресу влади Вірменії у російських державних ЗМІ та офіційних осіб.

Про це повідомляє Armenpress.

“У заяві висловлено рішучий протест проти відверто недружньої, найчастіше ворожої пропаганди проти уряду Республіки Вірменія в засобах масової інформації Російської Федерації, яка активно підігрівається заявами деяких посадових осіб, депутатів Державної Думи РФ, ЗМІ та представників експертної спільноти”, - зазначили в МЗС Вірменії. 

Також у ноті наголошується, що образливі висловлювання у прямому ефірі російських державних телеканалів та нападки на діяльність вірменської влади абсолютно неприйнятні. Крім того вони ведуть до нейтралізації позитивних результатів недавніх візитів на найвищому рівні між Вірменією та РФ. 

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“У ноті зазначено, що коментарі та заяви окремих депутатів Державної Думи РФ щодо законних дій правоохоронних органів Республіки Вірменія щодо запобігання спробам державного перевороту викликають не тільки здивування, а й обурення. Згідно з цими заявами, арешт осіб, які планують державний переворот, розглядається як "черговий недружній крок прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна". Відповідно, подібні заяви є не лише абсурдними, оскільки незрозуміло, як і чому запобігання державному перевороту вважається недружнім кроком, а й грубим втручанням у внутрішні справи Республіки Вірменія”, - наголосили в МЗС Вірменії.
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