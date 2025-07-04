​МЗС Вірменії передало послу РФ ноту щодо висловлювань у російських державних ЗМІ та офіційних осіб

Такі висловлювання ведуть до нейтралізації позитивних результатів недавніх візитів на найвищому рівні між Вірменією та РФ.

Міністерство закордонних справ Вірменії передало послу РФ ноту щодо висловлювань на адресу влади Вірменії у російських державних ЗМІ та офіційних осіб.

Про це повідомляє Armenpress.

“У заяві висловлено рішучий протест проти відверто недружньої, найчастіше ворожої пропаганди проти уряду Республіки Вірменія в засобах масової інформації Російської Федерації, яка активно підігрівається заявами деяких посадових осіб, депутатів Державної Думи РФ, ЗМІ та представників експертної спільноти”, - зазначили в МЗС Вірменії.

Також у ноті наголошується, що образливі висловлювання у прямому ефірі російських державних телеканалів та нападки на діяльність вірменської влади абсолютно неприйнятні. Крім того вони ведуть до нейтралізації позитивних результатів недавніх візитів на найвищому рівні між Вірменією та РФ.

“У ноті зазначено, що коментарі та заяви окремих депутатів Державної Думи РФ щодо законних дій правоохоронних органів Республіки Вірменія щодо запобігання спробам державного перевороту викликають не тільки здивування, а й обурення. Згідно з цими заявами, арешт осіб, які планують державний переворот, розглядається як "черговий недружній крок прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна". Відповідно, подібні заяви є не лише абсурдними, оскільки незрозуміло, як і чому запобігання державному перевороту вважається недружнім кроком, а й грубим втручанням у внутрішні справи Республіки Вірменія”, - наголосили в МЗС Вірменії.