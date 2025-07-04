Берлін планує довгострокову ініціативу підтримки ППО України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір перетворити ініціативу підтримки протиповітряної оборони України на довгострокову.

Про це заявив речник німецького оборонного відомства Мітко Мюллер, передає «Суспільне».

За його словами, йдеться про продовження минулорічної ініціативи Immediate Action on Air Defense, у межах якої ФРН та партнери зібрали близько мільярда євро, що були спрямовані на закупівлю боєприпасів для української ППО.

«Зараз міністр Пісторіус хоче продовжити цю ініціативу та перетворити її на Enduring Action on Air Defense — тобто надалі залучати підтримку серед партнерів. Це один аспект», — пояснив речник.

Він також повідомив, що глава німецького Міноборони обговорить питання підтримки української ППО зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом під час візиту до США цього місяця.

«Вирішальним для постачання озброєнь є саме виробничі потужності. Такі речі неможливо просто взяти з полиці. Через російську загрозу попит у всьому світі дуже високий», — зауважив Мюллер.

За його словами, спеціальна робоча група щоденно працює над тим, щоб максимально швидко організовувати постачання. «Попри це, двосторонні та багатосторонні домовленості мають надзвичайно велике значення, щоб у разі потреби залучити наявні ресурси», — додав речник Міноборони Німеччини.