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Генерал Алексус Грінкевич офіційно очолив Оперативне командування НАТО у Європі

Раіше він був керівником оперативного управління Об’єднаного комітету штабів.

Генерал Алексус Грінкевич офіційно очолив Оперативне командування НАТО у Європі
Генерал Алексус Грінкевич на церемонії у штабі в Бельгії
Фото: пресслужба НАТО

4 липня генерал ВПС США Алексус Гринкевич офіційно заступив на посаду Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО у Європі (SACEUR).

Про це повідомила пресслужба Альянсу.

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Гринкевич змінив на цій посаді генерала армії США Кріса Каволі, який обіймав її з 2022 року.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував Каволі за зміцнення колективної оборони Альянсу та оперативне реагування на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зокрема, він відзначив зусилля Каволі щодо посилення присутності НАТО в Балтійському морі для захисту критичної підводної інфраструктури, а також створення нового командування Альянсу в Німеччині, що посилює підтримку України.

Рютте наголосив на багаторічному досвіді Гринкевича, який, зокрема, як колишній пілот винищувача, має глибоке розуміння загроз із повітря та в інших сферах. На своїй попередній посаді керівника оперативного управління Об’єднаного комітету штабів він опікувався реалізацією військових і безпекових пріоритетів у глобальному контексті.

  • Посада головнокомандувача військ НАТО в Європі з моменту свого заснування після Другої світової війни завжди діставалася американцям. Першим керівником сил Альянсу на континенті був Двайт Ейзенхауер - майбутній 34-ий президент США.
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