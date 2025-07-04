У Чехії сталося масштабне відключення електроенергії

Без світла залишилися столиця Прага й інші регіони.

4 липня значна частина Чеської Республіки зазнала масштабного відключення електроенергії, пише iDNES.cz.

Зупинився громадський транспорт, лікарням довелося переходити на аварійне живлення. За словами енергетиків, інцидент не пов'язаний із кібератакою чи саботажем. Причиною стало падіння фазного проводу на високовольтній лінії, яка з'єднує підстанції у двох містах.

Внаслідок цього сталося автоматичневідключення 6-го блоку електростанції Ледвіце, перевантаження лінії V208 та аварійне відключення підстанції Красіков. Частина енергетичної системи втратила живлення.

Загалом у Чехії працює близько 44 підстанції системи передачі. Голова Празького енергетичного комітету Ян Габр заявив, що для запобігання подібним інцидентам необхідно завершити будівництво Північної підстанції та нової лінії до Ходової, дозвіл на які роками затягувався.

У зв’язку з інцидентом збереться Центральний кризовий штаб. Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосив, що пріоритетом є відновлення електропостачання і безпека громадян.

Національний центр боротьби з тероризмом, екстремізмом і кіберзлочинністю не фіксує ознак кібератаки.