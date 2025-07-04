Трамп планує почати повідомляти країни про американські тарифи до 70%

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація, ймовірно, почне повідомляти торговельних партнерів про нові тарифи США на їхній експорт, які набудуть чинності 1 серпня.

Про це пише Bloomberg.

Трамп повідомив журналістам, що у п'ятницю буде надіслано “близько 10 або 12 листів”, а додаткові листи надійдуть “протягом наступних кількох днів”.

Листи надішлють до 9 липня. Цей дедлайн він встановив для країн, які хочуть досягти угод зі США, щоб уникнути підвищення імпортних мит, якими він погрожував. “Вони коливатимуться за величиною від, можливо, 60 або 70% тарифів до 10 та 20% тарифів”, – додав Трамп.

Переговори США з країнами від Індонезії та Південної Кореї до Європейського Союзу та Швейцарії досягають критичної стадії, де вирішуються найспірніші питання. Остання погроза Трампа, яка відповідає його звичному підходу до висування ультиматумів для виходу з будь-яких глухих кутів, узгоджується з попередніми заявами про те, що деякі країни не матимуть права голосу щодо рівня своїх тарифів.

Найвищий рівень його нового діапазону тарифів, якщо його буде формалізовано, буде вищим за будь-які збори, які президент спочатку окреслив на початку квітня. Вони варіювалися від 10% базового тарифу для більшості економік до максимуму 50%. Трамп не уточнив, які країни отримають тарифи, або чи означає це, що певні товари будуть оподатковуватися за вищою ставкою, ніж інші.

Трамп сказав, що країни “почнуть платити 1 серпня. Гроші почнуть надходити до Сполучених Штатів 1 серпня”. Мита зазвичай сплачує імпортер або посередник, який діє від імені імпортера. Але часто саме прибутки або кінцевий споживач зрештою поглинають значну частину витрат.

Трамп давно погрожував, що якщо країни не зможуть досягти угод зі США до крайнього терміну наступного тижня, він просто запровадить на них тарифи, що підвищить ставки для торговельних партнерів, які поспішили укласти угоди з його адміністрацією.

Спочатку він оголосив про підвищення так званих «взаємних» тарифів 2 квітня, але призупинив їх на 90 днів, щоб дати країнам час для переговорів, встановивши ставку 10% протягом цього періоду.

Bloomberg Economics оцінює, що якщо всі взаємні тарифи будуть підвищені до рівня загрози 9 липня, середні мита на весь імпорт США можуть зрости приблизно до 20% з майже 3% до інавгурації Трампа в січні. Це збільшить ризики зростання та інфляції для економіки США.