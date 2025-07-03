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США підписали торговельну угоду з В'єтнамом

ЄС та Японія досі не домовилися із Вашингтоном.

США підписали торговельну угоду з В'єтнамом
Трамп демонструє відсоткові ставки тарифів, 2 квітня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості із В'єтнамом щодо нової торговельної угоди, яка зменшить для азійської країни ставку мита на експорт у Сполучені Штати.

Як пише BBC, тариф для В'єтнаму складе 20%, що відчутно менше, ніж оголошені Трампом 46% під час презентації "День звільнення Америки" 2 квітня. Якщо ж В'єтнам є проміжною ланкою на шляху експорту, то ставка зростає до 40%. Приблизно третина продукції, що їде з цієї держави до США, насправді постачається з Китаю.

Натомість американські товари у В'єтнам потраплятимуть за принципом вільного ринку - тобто взагалі без мит.

В'єтнам є місцем виробництва продукції багатьох відомих світових брендів - таких як Nike та Apple - які переносили свої фабрики з Китаю, щоб уникнути високих тарифів, запроваджених Трампом проти Піднебесної ще за його першої каденції.

Дедлайн відтермінування підвищених мит з боку США спливає 9 липня - проте низка країн, серед яких Японія, досі не домовилися з Вашингтоном про особливі умови торгівлі. Так само не підписав угоду і Європейський Союз. 
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