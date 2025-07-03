Аномальна спека в Європі забрала життя 6 людей

В Іспанії, Італії та Франції погодні умови призвели до смертей.

Екстремальна спека на півдні Європи стала причиною смерті одразу шести людей за останні два дні.

Як пише BBC, в Іспанії двоє фермерів потрапили у вогняну пастку, створену лісовою пожежею. Інцидент трапився у Каталонії, яка, як і більшість середземноморських регіонів, потерпає від температур вище 40 градусів.

В Італії на острові Сардинія двоє чоловіків втратили свідомість на пляжі і так і не змогли прийти до тями. У Генуї людина, якій було більше 80 років, через погане самопочуття звернулася за допомогою у місцевий госпіталь, але померла від серцевого нападу.

У Франції у 10-річної дівчинки зі Сполучених Штатів зупинилося серце під час відвідування палацу Версаль поблизу Парижа. Упродовж години її намагалися реанімувати, але медики констатували смерть.