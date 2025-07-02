Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
ГоловнаСвіт

Ізраїль заявив про затримання членів іранського терористичного осередку на півдні Сирії

Ізраїльські війська перебувають у Сирії після падіння диктаторського режиму Асада. 

Ізраїль заявив про затримання членів іранського терористичного осередку на півдні Сирії
Фото: Армія оборони Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю заявила про затримання членів терористичного осередку, розгорнутого Іраном на півдні Сирії.

Про це пише Times of Israel.

Як повідомляють в ЦАХАЛі, терористичний осередок діяв у двох місцях біля кордону з Ізраїлем. На основі даних розвідки, зібраних за останні тижні, іранський терористичний осередок був атакований під час нічного рейду.

Під час рейду ізраїльські військові вилучили у членів терористичного осередку зброю.

У ЦАХАЛ наголосили, що продовжать зусилля із перешкоджання закріпленню пов’язаних з Іраном терористичних груп у Сирії, особливо поблизу ізраїльського кордону.

Ізраїльські війська перебувають у Сирії з моменту падіння режиму колишнього президента країни Башара Асада у грудні, де вони утримують невелику буферну зону поблизу кордону.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies