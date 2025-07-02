Ізраїль заявив про затримання членів іранського терористичного осередку на півдні Сирії

Ізраїльські війська перебувають у Сирії після падіння диктаторського режиму Асада.

Армія оборони Ізраїлю заявила про затримання членів терористичного осередку, розгорнутого Іраном на півдні Сирії.

Про це пише Times of Israel.

Як повідомляють в ЦАХАЛі, терористичний осередок діяв у двох місцях біля кордону з Ізраїлем. На основі даних розвідки, зібраних за останні тижні, іранський терористичний осередок був атакований під час нічного рейду.

Під час рейду ізраїльські військові вилучили у членів терористичного осередку зброю.

У ЦАХАЛ наголосили, що продовжать зусилля із перешкоджання закріпленню пов’язаних з Іраном терористичних груп у Сирії, особливо поблизу ізраїльського кордону.

Ізраїльські війська перебувають у Сирії з моменту падіння режиму колишнього президента країни Башара Асада у грудні, де вони утримують невелику буферну зону поблизу кордону.