Ізраїль заявив про затримання членів іранського терористичного осередку на півдні Сирії

Армія оборони Ізраїлю заявила про затримання членів терористичного осередку, розгорнутого Іраном на півдні Сирії.
Про це пише Times of Israel.
Як повідомляють в ЦАХАЛі, терористичний осередок діяв у двох місцях біля кордону з Ізраїлем. На основі даних розвідки, зібраних за останні тижні, іранський терористичний осередок був атакований під час нічного рейду.
Під час рейду ізраїльські військові вилучили у членів терористичного осередку зброю.
У ЦАХАЛ наголосили, що продовжать зусилля із перешкоджання закріпленню пов’язаних з Іраном терористичних груп у Сирії, особливо поблизу ізраїльського кордону.
Ізраїльські війська перебувають у Сирії з моменту падіння режиму колишнього президента країни Башара Асада у грудні, де вони утримують невелику буферну зону поблизу кордону.
- Іран заявив, що внаслідок 12-денних бойових дій із Ізраїлем в країні загинули 925 людей.