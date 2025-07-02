Ізраїль закликав Китай стримати військові та ядерні амбіції Ірану

Ізраїль закликав Китай використати свій економічний та політичний вплив, щоб стримати військові та ядерні амбіції Ірану. Про це пише Bloomberg.
“Китай ‒ єдиний, хто здатний вплинути на Іран. Іран зазнає краху, якщо Китай не купуватиме його нафту”, ‒ заявила журналістам у вівторок генеральна консулка Ізраїлю в Шанхаї Равіт Баєр.
Заяви Баєр прозвучали на тлі напружених ізраїльсько-китайських відносин через війну єврейської держави у Смузі Гази та минуломісячні напади на Іран, ключового близькосхідного партнера Пекіна.
В інтерв'ю Bloomberg TV Баєр повторила свої коментарі, заявивши, що купівля Китаєм іранської нафти дає йому вплив на Тегеран.
“На жаль, значна частина грошей і доходів, що надходять від продажу нафти ‒ іранської нафти ‒ в Ірані, йде на зловмисну діяльність Ірану в регіоні”, ‒ сказала Баєр.
Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін ухилилась від відповіді на це питання під час чергової пресконференції в Пекіні сьогодні, заявивши, що іранське ядерне питання “слід вирішити політичними та дипломатичними засобами”.
- Під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном військові та ядерні об'єкти Ісламської Республіки були значно пошкоджені, а кілька високопоставлених армійських командирів та вчених-атомників загинули.
- США були посередниками у припиненні вогню, яке набуло чинності минулого тижня, хоча Тегеран висловив скептицизм щодо довговічності перемир'я та заявив, що готовий відповісти на будь-яку нову агресію з боку Ізраїлю.