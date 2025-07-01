Макрон і Путін провели телефонну розмову уперше з 2022 року

Ішлося про війну в Україні та Іран.

Російський диктатор Володимир Путін поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає BFM TV.

За повідомленням Єлисейського палацу, президенти Росії та Франції обговорили війну в Україні та іранську ядерну програму.

Це перша телефонна розмова між Путіним і Макроном із 2022 року.

Макрон підкреслив непохитну підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності України й закликав якнайшвидше встановити режим припинення вогню та розпочати переговори між Україною і РФ для «досягнення стійкого і надійного врегулювання конфлікту».

Путін звинуватив Захід у політиці, яка нібито призвела до війни в Україні і заявив, що західні держави начебто багато років ігнорували інтереси безпеки Росії.

Путін застеріг Макрона, що мирна угода щодо України має бути «довгостроковою».