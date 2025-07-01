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Сортують, переміщають і піднімають товари: Amazon наростила використання роботів

Компанія стверджує, що автоматизація покликана полегшити працю людей, а не замінити їх. 

Сортують, переміщають і піднімають товари: Amazon наростила використання роботів
Amazon-робот
Фото: WSJ

Гігант електронної комерції Amazon незабаром використовуватиме на своїх об’єктах стільки ж роботів, скільки працівників. Компанія розмістила понад один мільйон роботів на робочих місцях – це найбільша кількість за всю історію, пише Wall Street Journal. 

На складах компанії працюють роботизовані металеві руки: вони знімають товар із полиць. Є й роботи на колесах, що перевозять товари для пакування. 

В інших кутках автоматизовані системи сортують товари і допомагають пакувати їх для відправлення.

Одна з новинок, робот Vulcan, має відчуття дотику, що допомагає йому обирати конкретний товар на полиці. Роботи можуть працювати спільно одна з одною та з людьми. 

Уже зараз для доставки близько 75 % поставок компанії використовують робототехніку тим чи інакшим чином. Ця автоматизація допомогла Amazon підвищити продуктивність і послабити тиск у зв’язку з великою плинністю кадрів. Також це допомогло деяким категоріям працівників, яким тепер не потрібно самим перетягувати й піднімати важкі речі. Замість того, щоб робити це самим, люди пройшли навчання для контролю за роботами.

Водночас наявність роботів дозволила Amazon зменшити кількість персоналу. 

Керівний науковець Amazon Robotics Єш Даттетрея сказав, що метою є навчити наступних роботів розпізнавати і реагувати на вербальні команди. Також триває робота над розробкою робота гуманоїдного типу з ногами, руками й головою. У фірмі стверджують, що автоматизація покликана полегшити роботу людей, а не замінити їх.

“Вони на крок ближче до реалізації повної інтеграції робототехніки”, – прокоментував менеджер з досліджень у консалтинговій фірмі з питань робототехніки Interact Analysis Рубен Скривен.
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