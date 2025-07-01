Трамп запропонував переглянути субсидії компаніям Ілона Маска

Президент Дональд Трамп запропонував уряду США перевірити субсидії, що надаються бізнес-імперії Ілона Маска, стверджуючи, що це може заощадити "великі гроші".
Главу Штатів цитують видання Financial Times і Reuters.
"Ілон може отримати набагато більше субсидій, ніж будь-яка людина в історії, і без субсидій Ілону, ймовірно, довелося б закритися та повернутися до Південної Африки", – написав Трамп у Truth Social.
Він додав, що так країна може заощадити.
"Жодних запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів, і наша країна заощадить ВЕЛИЧЕЗНИЙ СТАТОК. Можливо, нам варто попросити DOGE (Департамент з ефективності уряду - ред.) ретельно і уважно подивитися на це? ВЕЛИКІ ГРОШІ МОЖНА ЗАОЩАДИТИ!!!" – йдеться у повідомленні.
У відповідь на пропозицію Трампа, Маск написав на власній платформі X: "Я буквально кажу: ЗАЧИНІТЬ ВСЕ. Негайно".
Трамп раніше погрожував скоротити державні субсидії та контракти Маска, коли їхні стосунки переросли у сварку в соціальних мережах на початку червня через законопроєкт, який, за словами неупереджених аналітиків, додасть приблизно 3 трильйони доларів до боргу США.
Бізнес Маска включає компанію та державного підрядника SpaceX, яка має федеральні контракти на суму близько 22 мільярдів доларів, а також її супутниковий підрозділ Starlink.
Його розбіжності з Трампом також спричинили волатильність для Tesla, а акції компанії з виробництва електромобілів 5 червня втратили близько 150 мільярдів доларів своєї ринкової вартості. Це стало найбільшим падінням за один день в історії компанії, хоча з того часу вона відновилася.
Після тижнів відносної мовчанки після його суперечки з Трампом щодо законодавства, Маск знову приєднався до дебатів у суботу, коли Сенат розглянув пакет документів, назвавши його "абсолютно божевільним та руйнівним" у дописі на X. У понеділок він заявив, що законодавцям, які виступали за скорочення витрат, але підтримали законопроєкт, повинно бути соромно.
- Ілон Маск після припинення роботи в американському уряді одразу ж почав критикувати одну із улюблених ініціатив президента Дональда Трампа – законопроєкт про зменшення податків та зростання фінансування армії і міграційної служби. Він назвав документ "величезною, обурливою, сповненою корупції та марнотратства огидною мерзотою".
- Натомість Трамп заявив, що відчуває "велике розчарування у Маску" і сказав, що способом заощадити бюджетні кошти було б припинення державних замовлень у компаніях бізнесмена.
- Маск одразу ж пригрозив вивести з експлуатації космічні ракети Dragon.
- Він також підтримав заклик до імпічменту Трампа, хоча згодом пом'якшив риторику і прибрав згадки Трампа у зв'язці з засудженим за сексуальну експлуатацію дітей злочинцем.
- А Дональд Трамп у телефонних розмовах з близькими довіреними особами назвав свого колишнього соратника та колишнього очільника Департаменту з ефективності уряду Ілона Маска "запеклим наркоманом".