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Трамп запропонував переглянути субсидії компаніям Ілона Маска

Він запропонував Агентству ефективності DOGE перевірити це.

Трамп запропонував переглянути субсидії компаніям Ілона Маска
Фото: EPA/UPG

Президент Дональд Трамп запропонував уряду США перевірити субсидії, що надаються бізнес-імперії Ілона Маска, стверджуючи, що це може заощадити "великі гроші".

Главу Штатів цитують видання Financial Times і Reuters.

"Ілон може отримати набагато більше субсидій, ніж будь-яка людина в історії, і без субсидій Ілону, ймовірно, довелося б закритися та повернутися до Південної Африки", – написав Трамп у Truth Social. 

Він додав, що так країна може заощадити. 

"Жодних запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів, і наша країна заощадить ВЕЛИЧЕЗНИЙ СТАТОК. Можливо, нам варто попросити DOGE (Департамент з ефективності уряду - ред.) ретельно і уважно подивитися на це? ВЕЛИКІ ГРОШІ МОЖНА ЗАОЩАДИТИ!!!" –  йдеться у повідомленні. 

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У відповідь на пропозицію Трампа, Маск написав на власній платформі X: "Я буквально кажу: ЗАЧИНІТЬ ВСЕ. Негайно".

Трамп раніше погрожував скоротити державні субсидії та контракти Маска, коли їхні стосунки переросли у сварку в соціальних мережах на початку червня через законопроєкт, який, за словами неупереджених аналітиків, додасть приблизно 3 трильйони доларів до боргу США.

Бізнес Маска включає компанію та державного підрядника SpaceX, яка має федеральні контракти на суму близько 22 мільярдів доларів, а також її супутниковий підрозділ Starlink.

Його розбіжності з Трампом також спричинили волатильність для Tesla, а акції компанії з виробництва електромобілів 5 червня втратили близько 150 мільярдів доларів своєї ринкової вартості. Це стало найбільшим падінням за один день в історії компанії, хоча з того часу вона відновилася.

Після тижнів відносної мовчанки після його суперечки з Трампом щодо законодавства, Маск знову приєднався до дебатів у суботу, коли Сенат розглянув пакет документів, назвавши його "абсолютно божевільним та руйнівним" у дописі на X. У понеділок він заявив, що законодавцям, які виступали за скорочення витрат, але підтримали законопроєкт, повинно бути соромно. 

  • Ілон Маск після припинення роботи в американському уряді одразу ж почав критикувати одну із улюблених ініціатив президента Дональда Трампа – законопроєкт про зменшення податків та зростання фінансування армії і міграційної служби. Він назвав документ "величезною, обурливою, сповненою корупції та марнотратства огидною мерзотою". 
  • Натомість Трамп заявив, що відчуває "велике розчарування у Маску" і сказав, що способом заощадити бюджетні кошти було б припинення державних замовлень у компаніях бізнесмена.
  • Маск одразу ж пригрозив вивести з експлуатації космічні ракети Dragon.  
  • Він також підтримав заклик до імпічменту Трампа, хоча згодом пом'якшив риторику і прибрав згадки Трампа у зв'язці з засудженим за сексуальну експлуатацію дітей злочинцем. 
  • А Дональд Трамп у телефонних розмовах з близькими довіреними особами назвав свого колишнього соратника та колишнього очільника Департаменту з ефективності уряду Ілона Маска "запеклим наркоманом".
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