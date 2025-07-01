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Влада Індії занизила офіційне число загиблих під час релігійного фестивалю

Журналістам вдалося дізнатися про таємні виплати компенсацій.

Влада Індії занизила офіційне число загиблих під час релігійного фестивалю
Лікарня під час фестивалю Кумб-Мела
Фото: EPA/UPG

Британський мовник BBC стверджує, що внаслідок журналістського розслідування вдалося встановити факт брехні індійської влади щодо кількості загиблих під час тисняви на фестивалі Кумб-Мела - найбільш масовій релігійній події у світі.

За офіційними даними, жертвами натовпу 29 січня цього року стали 37 людей. Проте BBC дізналися про принаймні 26 випадків, коли родичам осіб, яких немає у списку загиблих, таємно виплачувалися компенсації у розмірі 500 тисяч рупій (майже 6 тисяч доларів). Ще 18 людей підтверджені журналістами як померлі під час тисняви, але грошей їхні близькі так і не побачили. 

Офіційно уряд штату Уттар-Прадеш заявляв, що родина кожного загиблого отримає 2,5 мільйони рупій (близько 30 тисяч доларів). Із 37 тих, кого влада визнала жертвами, одну людину не вдалося ідентифікувати, ще одна не мала жодного спадкоємця - тому виплати здійснили у 35 випадках. 

Родичі тих, кому таємно було виплачено по 500 тисяч рупій, свідчать, що решту суми їм так і не надали. 
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