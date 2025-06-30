Документ має бути підписаний вже сьогодні.

Президент США Дональд Трамп підпише виконавчий указ про скасування санкцій щодо Сирії.

Про це повідомляє Reuters.

Прессекретар Білого дому Каролін Лівітт уточнила, що Дональд Трамп підпише виконавчий указ у понеділок.

Що передувало

В кінці травня адміністрація президента США Дональда Трампа видала розпорядження, які фактично скасовують санкції проти Сирії.

Мінфін США видав генеральну ліцензію, яка дозволяє здійснювати операції за участю тимчасового сирійського уряду на чолі з президентом Ахмедом аль-Шараа, а також центрального банку та державних підприємств.

Генеральна ліцензія, відома як GL25, "дозволяє операції, заборонені Положеннями санкцій щодо Сирії, фактично скасовуючи санкції проти Сирії".

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо видав 180-денне звільнення від санкцій відповідно до Закону Цезаря, щоб гарантувати, що санкції не перешкоджають інвестиціям, а також сприяти постачанню електроенергії, води та санітарії, а також сприяти гуманітарним зусиллям, йдеться у його заяві.

Білий дім заявив після зустрічі Трампа із аль-Шараа, що американський лідер попросив Сирію дотримуватися кількох умов в обмін на послаблення санкцій. Зокрема, йдеться про прохання щодо виїзду всіх іноземних бойовиків із Сирії, депортацію тих, кого Трамп назвав палестинськими терористами, та допомогу Сполученим Штатам у запобіганні відродженню ІДІЛ.