Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
ГоловнаСвіт

Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на пів року

У ЄС вважають доцільним зберігати чинними всі обмеження, доки РФ продовжує порушувати фундаментальні норми міжнародного права.

Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на пів року
Фото: detector.media

Рада Європейського Союзу продовжила санкції щодо Росії ще на шість місяців – до 31 січня 2026 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода"

Ці санкції вперше були запроваджені в 2014 році і були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

Наразі санкції передбачають обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші. Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти і певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, заборону системи SWIFT для декількох російських банків і призупинення мовлення в ЄС кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації. 

Крім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

У ЄС вважають доцільним зберігати чинними всі обмеження, запроваджені ЄС, та вживати додаткових заходів, якщо це необхідно, доки РФ продовжує порушувати фундаментальні норми міжнародного права.

  • 26 червня на саміті ЄС лідери країн-членів дали політичну згоду на продовження вже запроваджених проти Росії санкцій. Утім, схвалення нових – тобто запропонованого Єврокомісією 18 пакетузаблокувала Словаччина. Нові обмеження стосуються енергетичного і банківського секторів Росії.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies