Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на пів року

Рада Європейського Союзу продовжила санкції щодо Росії ще на шість місяців – до 31 січня 2026 року.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Ці санкції вперше були запроваджені в 2014 році і були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.
Наразі санкції передбачають обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші. Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти і певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, заборону системи SWIFT для декількох російських банків і призупинення мовлення в ЄС кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації.
Крім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.
У ЄС вважають доцільним зберігати чинними всі обмеження, запроваджені ЄС, та вживати додаткових заходів, якщо це необхідно, доки РФ продовжує порушувати фундаментальні норми міжнародного права.
- 26 червня на саміті ЄС лідери країн-членів дали політичну згоду на продовження вже запроваджених проти Росії санкцій. Утім, схвалення нових – тобто запропонованого Єврокомісією 18 пакету – заблокувала Словаччина. Нові обмеження стосуються енергетичного і банківського секторів Росії.