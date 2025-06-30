Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на пів року

Рада Європейського Союзу продовжила санкції щодо Росії ще на шість місяців – до 31 січня 2026 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Ці санкції вперше були запроваджені в 2014 році і були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

Наразі санкції передбачають обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші. Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти і певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, заборону системи SWIFT для декількох російських банків і призупинення мовлення в ЄС кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації.

Крім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

У ЄС вважають доцільним зберігати чинними всі обмеження, запроваджені ЄС, та вживати додаткових заходів, якщо це необхідно, доки РФ продовжує порушувати фундаментальні норми міжнародного права.