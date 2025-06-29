Росія намагається відновити експорт скрапленого газу попри санкції, - Bloomberg

Росія намагається розширити експорт скрапленого природного газу попри санкції США, запроваджені минулого року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як свідчать супутникові знімки, російське судно для перевезення СПГ вперше з жовтня пришвартувалося до експортного заводу "Арктик СПГ 2" компанії "Новатек". Цей завод повинен був стати ключовим елементом у досягненні мети Москви щодо збільшення експорту СПГ втричі до 2030 року, але він простоює вже кілька місяців.

Видання зазначає, що Росія має все необхідне для значного збільшення експорту СПГ, оскільки розширює свій тіньовий флот.

Так, щонайменше 13 суден, включаючи ті, що можуть плавати в крижаних водах, були залучені для потенційного обслуговування "Арктик СПГ 2", причому деякі з них кілька разів змінювали керуючі компанії, щоб заплутати інформацію про справжніх власників. Серед них - танкер Iris, один із чотирьох танкерів класу Arc4, ще три інших судна перебувають в очікуванні в Баренцевому морі. Два судна перебувають на ремонті в Китаї, а ще одне судно – біля плавучого сховища на Далекому Сході РФ. Ще два судна простоюють у Фінській затоці.

За словами обізнаних трейдерів, російські чиновники не припиняли спроб продати СПГ, проводячи зустрічі з потенційними покупцями в Індії та Китаї протягом останнього року.

"Китай видається найвірогіднішим кандидатом, але з огляду на постійне зниження китайського попиту протягом останніх восьми місяців, це буде нелегким завданням. Той факт, що понад мільйон кубометрів СПГ, завантаженого минулого року, залишається непроданим і знаходиться в плавучому сховищі, не обіцяє нічого хорошого для нових спроб продати додаткові обсяги цього літа", - зазначив представник американського Арктичного інституту Малте Гумперт .

"Настав час для посилення тиску на енергетичні доходи Росії", - сказав Джеффрі Пайєтт, почесний член Глобального енергетичного центру Атлантичної ради та колишній помічник держсекретаря США, який брав участь у розробці санкцій за часів адміністрації Байдена.