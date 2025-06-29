Україна синхронізувала 13-й та 14-й пакети санкцій ЄС проти Росії, - Зеленський

Президент наголосив, що зараз санкції повинні бути одним з ключових пріоритетів.

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони щодо синхронізації санкцій Європи проти РФ.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Наші інституції почали виконувати рішення РНБО щодо синхронізації санкцій Європи та українських санкцій. Повністю синхронізовані 13 та 14 пакети санкцій ЄС. Це тепер будуть на 100% також санкції України. Сьогодні я затвердив це", - сказав Зеленський.

За його словами, так само на 100% буде синхронізований пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані.

"Там багато діячів, багато компаній і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів в регіоні, але і внутрішніх репресій в Ірані. Це один з найбільш жорстоких режимів у світі і не дивно, що Путін знайшов з ним спільну мову. Ми продовжимо всю цю роботу щодо синхронізації", - наголосив президент.

Президент додав, що очікує "швидкого руху" від всіх українських інституцій в державі.

"Зараз санкції повинні бути одним з ключових пріоритетів. Санкції світу проти Росії – це те, що реально обмежує російські стратегічні можливості розвитку, їхній потенціал. Повинна з кожним днем більш болісно обмежувати російську можливість продовжувати цю війну. Війну проти нашої незалежності", - зазначив він.

Зеленський також анонсував підготовку нових спільних з партнерами рішень щодо захисту та стійкості України.

27 червня Зеленський підписав указ про синхронізацію із ЄС та G7 санкційного тиску на РФ. Він зазначив, що треба імплементувати санкційні пакети партнерів в українській юрисдикції, а також реалізувати українські санкційні рішення у ключових світових юрисдикціях.