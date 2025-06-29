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У Сербії після сутичок на антиурядовому мітингу заарештували майже 80 людей

Майже 50 правоохоронців та понад 20 цивільних осіб отримали поранення

У Сербії після сутичок на антиурядовому мітингу заарештували майже 80 людей
Фото: EPA/UPG

У Белграді десятки тисяч людей вчора вийшли на мітинг, вимагаючи дострокових виборів для усунення президента Александара Вучича та його керівної партії.

Про це пише Bloomberg.

У суботу пізно ввечері поліція заарештувала десятки людей, використовуючи світлошумові гранати та перцевий спрей проти протестувальників, які кидали каміння та протистояли офіцерам. 

Майже 50 правоохоронців та понад 20 цивільних осіб отримали поранення, повідомив журналістам у Белграді в неділю міністр внутрішніх справ Івіца Дачич.

Дачич засудив насильство, заявивши, що “поліція вживе всіх заходів для відновлення громадського порядку та спокою та відіб'є всі напади”. Після того, як 77 протестувальників заарештували протягом ночі, 38 залишаються за ґратами в очікуванні обвинувачень.

Мітинг у столиці Сербії став останнім за місяці майже щоденних протестів проти влади, спричинених обвалом навісу на залізничній станції минулого листопада, внаслідок якого загинуло 16 осіб. Громадське обурення корупцією та недбалістю в державній інфраструктурі переросло в антиурядовий рух, який очолили студенти університетів та опозиційні партії.

“Через напади на поліцію буде ще багато арештів”, а розвідувальні служби також розслідують інциденти та підбурювачів насильства, заявив Вучич журналістам у неділю.

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Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG
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