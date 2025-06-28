Країни G-7 і США домовилися про альтернативну податкову систему для американських компаній

Штати погодилися скасувати положення законопроєкту Трампа, яке підвищувало б податки на доходи в США для іноземних компаній і громадян.

США та країни «Великої сімки» підписали угоду про створення альтернативної податкової системи, яка має запобігти глобальній податковій війні та частково звільнити американські компанії від окремих норм чинного міжнародного регулювання, пише Bloomberg.

Ця система спрямована на створення більш стабільного та передбачуваного міжнародного податкового середовища. Угода також передбачає підтримку позиції США під час глобальних перемовин щодо корпоративного оподаткування, які координує ОЕСР разом із країнами G20.

У межах домовленості Сполучені Штати погодилися скасувати положення законопроєкту президента Дональда Трампа, яке підвищувало б податки на доходи в США для іноземних компаній і громадян. Це положення дістало неофіційну назву «податок помсти», оскільки стосувалося лише тих країн, чия податкова політика вважалась Вашингтоном дискримінаційною.

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що після досягнення домовленостей із партнерами по G7 він попросив керівництво Сенату і Палати представників виключити відповідний розділ із законопроєкту One Big Beautiful Bill Act. Республіканці вже прибрали норму з оновленої версії документа.

У заяві G7 наголосили, що скасування «податку помсти» стало ключем до досягнення угоди: «Ми також визнаємо, що скасування розділу 899 є критично важливим для взаєморозуміння і створення стабільних умов для подальших дискусій щодо глобального корпоративного оподаткування».

Наразі залишається неврегульованим питання про «податки на цифрові послуги», які деякі країни запровадили щодо прибутків американських технологічних гігантів, зокрема, Meta і Amazon.