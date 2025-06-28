Країни G-7 і США домовилися про альтернативну податкову систему для американських компаній

США та країни «Великої сімки» підписали угоду про створення альтернативної податкової системи, яка має запобігти глобальній податковій війні та частково звільнити американські компанії від окремих норм чинного міжнародного регулювання, пише Bloomberg.
Ця система спрямована на створення більш стабільного та передбачуваного міжнародного податкового середовища. Угода також передбачає підтримку позиції США під час глобальних перемовин щодо корпоративного оподаткування, які координує ОЕСР разом із країнами G20.
У межах домовленості Сполучені Штати погодилися скасувати положення законопроєкту президента Дональда Трампа, яке підвищувало б податки на доходи в США для іноземних компаній і громадян. Це положення дістало неофіційну назву «податок помсти», оскільки стосувалося лише тих країн, чия податкова політика вважалась Вашингтоном дискримінаційною.
Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що після досягнення домовленостей із партнерами по G7 він попросив керівництво Сенату і Палати представників виключити відповідний розділ із законопроєкту One Big Beautiful Bill Act. Республіканці вже прибрали норму з оновленої версії документа.
У заяві G7 наголосили, що скасування «податку помсти» стало ключем до досягнення угоди: «Ми також визнаємо, що скасування розділу 899 є критично важливим для взаєморозуміння і створення стабільних умов для подальших дискусій щодо глобального корпоративного оподаткування».
Наразі залишається неврегульованим питання про «податки на цифрові послуги», які деякі країни запровадили щодо прибутків американських технологічних гігантів, зокрема, Meta і Amazon.
- У квітні цього року Дональд Трамп оголосив про безпрецедентне підняття тарифів на імпорт з більшості країн світу.
- Згодом американський президент сказав, що для тих держав, які не ухвалили контрзаходи, тариф знизять до 10 %, а їх чинність відкладуть на 90 днів. Це не стосується Китаю, який встиг оголосити про заходи у відповідь. Для Пекіна Штати підвищили тариф до 125 %.
- Для України тариф був встановлений на найнижчому рівні - 10%. Росія і Білорусь до списку тарифікованих країн взагалі не потрапили. Вашингтон пояснив це тим, що торгівля з цими країнами і так під санкціями. Хоча насправді економічні відносини між ними тривають.
- Американські ринки відреагували на нововведення найбільшим з 2020 року одноденним падінням.
- Згодом Трамп підписав низку указів про пом'якшення “автомобільних” тарифів.
- Тепер стало відомо, що президент США готовий продовжити відтермінування набуття чинності митних тарифів "дня звільнення", але переконаний, що в цьому не буде потреби. Наразі тривають перемовини з 15 країнами та блоками, серед яких Південна Корея, Японія та Європейський Союз.