Ерік Трамп натякнув, що не проти балотуватися після закінчення каденції його батька

Він сказав, що інші члени родини теж би могли це зробити.

Син президента США Дональда Трампа Ерік заявив, що він або хтось із родини Трампів може балотуватися на пост глави Штатів, коли закінчиться другий термін його батька в Білому домі.

Про це він сказав у інтерв'ю Financial Times.

На думку Еріка, його шлях до Білого дому "буде легким", якщо він вирішить піти стопами свого батька.

"Чи хотів би я, щоб мої діти пережили той самий досвід протягом останнього десятиліття, який пережив я? Знаєте, якщо відповідь буде «так», я думаю, що політичний шлях буде легким, тобто, я думаю, що я міг би це зробити. І, до речі, я думаю, що інші члени нашої родини також могли б це зробити", – сказав він.

На відміну від своїх братів і сестер, 41-річний чоловік здебільшого тримався осторонь від політики, зосередившись на управлінні сімейним бізнесом з моменту, коли його батько зайняв місце у Овальному кабінеті у 2017 році.

Проте він, схоже, весь цей час пильно стежив за політикою, бо сказав, що його "зовсім не вразила половина політиків", яких він бачить, і що він міг би виконувати свою роботу "дуже ефективно".

Син президента також відповів на критику щодо того, що його родина наживається на президентстві. Коли його запитали, чи став Білий дім ще одним засобом, за допомогою якого його родина може заробляти гроші, він категорично відмовився.

"Якщо є одна родина, яка не наживається на політиці, то це родина Трампів", – сказав він.

На думку Еріка Трампа, якби його батько не балотувався, то у них було би більше грошей. Він сказав, що родина Трампа витратила майже 500 мільйонів доларів, "лише захищаючись від російських шахрайств, фальшивих містифікацій, брудних досьє про немислиме".

Очікується, що віце-президент США Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо будуть головними претендентами на висунення від Республіканської партії, але на запитання, чи були вибори 2024 року останніми з Трампом у бюлетені, Ерік Трамп відповів, що не знає, і "час покаже".