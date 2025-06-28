В Ірані відбувся похорон військових командирів та вчених, вбитих під час атак Ізраїлю

Йдеться про щонайменше 16 науковців та 10 старших командирів.

В Ірані відбувся похорон військових командирів та вчених

У суботу в столиці Ірану Тегерані відбувся похорон високопоставлених військових командирів, вчених-ядерників та деяких цивільних, загиблих під час ударів Ізраїлю цього місяця.

Як пише Reuters, йдеться про щонайменше 16 науковців та 10 старших командирів, зокрема начальника збройних сил генерал-майоар Мохаммеда Багері, командувача Корпусу вартових ісламської революції генерала Хоссейна Саламі та начальника Повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції генерала Аміра Алі Хаджизаде.

Державне телебачення Ірану повідомило, що похорон відбувся для 60 людей, включаючи чотирьох жінок та чотирьох дітей.Їхні труни привезли на площу Азаді в Тегерані, а натовпи розмахували іранськими прапорами.

На похороні були присутні президент Масуд Пезешкіан та інші високопосадовці, зокрема радник Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї Алі Шамхані, якого поранили під час атак.