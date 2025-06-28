Німецькі винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем

Російський літак Іл-20М без поданого плану польоту рухався до міжнародного повітряного простору біля Польщі та Німеччини.

Британські винищувачі Eurofighter пролітають над Північним морем перед прибуттям на авіабазу Ейндховену, Нідерланди, 2 квітня 20

Винищувачі ВПС Німеччини перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак.

Про це пише "ЄП" з посиланням на Bild.

Російський літак Іл-20М вилетів з Калінінграда з вимкненим транспондером і без поданого плану польоту і рухався в західному напрямку безпосередньо до міжнародного повітряного простору поблизу Польщі та Німеччини.

Незабаром російський літак виявили системи радіолокації НАТО.

НАТО сповістив про інцидент з російським літаком так звану групу швидкого реагування (QRA) Збройних сил Німеччини. На перехоплення російського Іл-20М вилетіли два винищувачі Eurofighter.

За 100 кілометрів від німецького узбережжя літаки Eurofighter встановили візуальний контакт і зробили фото російського літака, який навіть після цього не змінив курс.

Російський літак спочатку продовжив політ у західному напрямку, а потім змінив курс на північ, у результаті чого порушення повітряного простору Німеччини не відбулося.

О 11:10 німецькі Eurofighter безпечно повернулися до Лааге. Перед цим один з літаків переслідував російський розвідувальний літак, який пролетів повз данський острів Борнхольм у північно-східному напрямку.