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Німецькі винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем

Російський літак Іл-20М без поданого плану польоту рухався до міжнародного повітряного простору біля Польщі та Німеччини.

Німецькі винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем
Британські винищувачі Eurofighter пролітають над Північним морем перед прибуттям на авіабазу Ейндховену, Нідерланди, 2 квітня 20
Фото: EPA/UPG'

Винищувачі ВПС Німеччини перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак.

Про це пише "ЄП" з посиланням на Bild.

Російський літак Іл-20М вилетів з Калінінграда з вимкненим транспондером і без поданого плану польоту і рухався в західному напрямку безпосередньо до міжнародного повітряного простору поблизу Польщі та Німеччини.

Незабаром російський літак виявили системи радіолокації НАТО.

НАТО сповістив про інцидент з російським літаком так звану групу швидкого реагування (QRA) Збройних сил Німеччини. На перехоплення російського Іл-20М вилетіли два винищувачі Eurofighter.

За 100 кілометрів від німецького узбережжя літаки Eurofighter встановили візуальний контакт і зробили фото російського літака, який навіть після цього не змінив курс.

Російський літак спочатку продовжив політ у західному напрямку, а потім змінив курс на північ, у результаті чого порушення повітряного простору Німеччини не відбулося.

О 11:10 німецькі Eurofighter безпечно повернулися до Лааге. Перед цим один з літаків переслідував російський розвідувальний літак, який пролетів повз данський острів Борнхольм у північно-східному напрямку.
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