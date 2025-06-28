Німецькі винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем

Винищувачі ВПС Німеччини перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак.
Про це пише "ЄП" з посиланням на Bild.
Російський літак Іл-20М вилетів з Калінінграда з вимкненим транспондером і без поданого плану польоту і рухався в західному напрямку безпосередньо до міжнародного повітряного простору поблизу Польщі та Німеччини.
Незабаром російський літак виявили системи радіолокації НАТО.
НАТО сповістив про інцидент з російським літаком так звану групу швидкого реагування (QRA) Збройних сил Німеччини. На перехоплення російського Іл-20М вилетіли два винищувачі Eurofighter.
За 100 кілометрів від німецького узбережжя літаки Eurofighter встановили візуальний контакт і зробили фото російського літака, який навіть після цього не змінив курс.
Російський літак спочатку продовжив політ у західному напрямку, а потім змінив курс на північ, у результаті чого порушення повітряного простору Німеччини не відбулося.
О 11:10 німецькі Eurofighter безпечно повернулися до Лааге. Перед цим один з літаків переслідував російський розвідувальний літак, який пролетів повз данський острів Борнхольм у північно-східному напрямку.
- Пара британських винищувачів уранці 13 червня перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який порушив повітряний простір над Балтійським морем.