Ізраїль почав розслідувати загибель людей поблизу пунктів допомоги в Газі

Армія оборони Ізраїлю у п'ятницю визнала, що розслідує звинувачення у застосуванні військовими вогню на ураження по голодних жителях Гази поблизу пунктів допомоги. Проте там категорично заперечують, що командири наказують навмисно відкривати вогонь по палестинських мирних жителях.

Про це пишуть The Guardian i The Times of Israel.

Заяву опублікували після того, як щоденна газета "Haaretz" повідомила, про це розслідування, посилаючись на анонімних військових співрозмовників, які називали цей район "полем смерті", і що начебто їм наказували поводитися з шукачами допомоги як з комбатантами та використовувати бойовий вогонь для контролю натовпу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац звинуватили це видання у "кривавому наклепі" на Армію оборони.

Зазначається, що інциденти з масовими жертвами обговорювали на зустрічі на початку цього тижня, під час якої Офіс Генерального військового прокурора (MAG) доручив Механізму оцінки фактів Генерального штабу вищого рівня розслідувати імовірні воєнні злочини, які здебільшого відбувалися поблизу місць розподілу Гуманітарного фонду Гази.

Цей механізм є незалежним військовим органом, відповідальним за розслідування незвичайних інцидентів під час війни.У Армії оборони Ізраїлю заперечили факти масового розстрілу цивільних, стверджуючи, що інциденти були поодинокими, і що війська стріляли лише по палестинцях, які становили загрозу.

У більшості випадків Армія оборони Ізраїлю визнала відкриття вогню та атаки на палестинців, але охарактеризувала це як "попереджувальні постріли" по тих, хто підходив занадто близько до солдатів або використовував шляхи доступу до об'єктів, коли пункти розподілу були закриті.

The Times of Israel пише, що є плутанина щодо доступу до допомоги, оскільки армія на деякий час запровадила комендантську годину з 18:00 до 6:00 на під'їзних шляхах до пунктів допомоги. Але місцевим жителям часто доводиться вирушати задовго до світанку, щоб мати хоч якийсь шанс отримати їжу.

Багато випадків сталися вночі, тобто палестинці, по яких стріляли, можливо, не знали, що знаходяться в забороненій зоні.