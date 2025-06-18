Ізраїль вдарив по натовпу людей, які очікували на вантажівки з борошном у Газі

Підконтрольне ХАМАС палестинське міністерство охорони здоров'я заявило про 51 жертву та понад 200 поранених внаслідок ізраїльського удару по людях, що чекали на прибуття гуманітарної допомоги в Хан Юнісі, пише СNN.
Це – найвища заявлена кількість жертв за останні кілька тижнів. Загалом за період зняття ізраїльської блокади допомоги в Газі повідомляли про 400 убитих палестинців, які очікували на гуманітарні вантажі.
Ізраїльське міністерство оборони сказала, що "зібрання було ідентифіковано поруч із вантажівкою з розподілом допомоги, яка застрягла в районі Хан-Юніса, та поблизу військ Армії оборони Ізраїлю, що діють у цьому районі".
Армія оборони Ізраїлю заявила, що їй "відомі повідомлення про низку поранених від вогню Армії оборони Ізраїлю після наближення натовпу", що "деталі інциденту розглядаються", і що вона "шкодує про будь-яку шкоду, завдану стороннім особам, і працює над тим, щоб мінімізувати шкоду для них, одночасно забезпечуючи безпеку наших військ".
Один зі свідків удару, Мохаммед Абу Абед, сказав СNN, що удару завдали з повітря по групі людей, які очікували на вантажівки з борошном.
Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк у X написав, що "Ізраїль перетворює на зброю їжу і блокує допомогу, яка рятує життя. Я закликаю до негайних, безсторонніх розслідувань смертельних атак по зневірених цивільних людях, які намагаються дістатися центрів розподілу продуктів".
- Ізраїль протягом трьох місяців блокував доставку гуманітарної допомоги до Смуги Гази, прирікши на голодування близько 2 млн людей. У травні він дозволив обмежені постачання допомоги.
- Раніше у ООН попередили, що якщо Ізраїль цього не зробить, то скоро люди почнуть гинути від голоду. Також в ООН заявляли, що під загрозою смерті опинилися 14 000 немовлят.
- Лідери Сполученого Королівства, Франції та Канади заявили, що готові до "конкретних дій" стосовно Ізраїлю у випадку відмови держави на Близькому Сході зупинити наступ на Смугу Гази. Щоб уникнути цього, офіційний Єрусалим має не лише наказати військам припинити наступ, але й дати можливість проїзду для гуманітарних вантажів.