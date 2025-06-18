​Уночі Росія атакувала Україну 58 безпілотниками, ППО збила 30

Основні напрямки удару – Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Зафіксовано влучання в 9 локаціях.

У ніч на 18 червня Росія атакувала Україну 58-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Основні напрямки удару – Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих "шахедів" та безпілотників інших типів на сході та півночі країни. 12 - збито вогневими засобами ураження, 18 - локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях.