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​Уночі Росія атакувала Україну 58 безпілотниками, ППО збила 30

Основні напрямки удару – Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Зафіксовано влучання в 9 локаціях.

​Уночі Росія атакувала Україну 58 безпілотниками, ППО збила 30
Збитий "шахед", ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

У ніч на 18 червня Росія атакувала Україну 58-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Основні напрямки удару – Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. 

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих "шахедів" та безпілотників інших типів на сході та півночі країни. 12 - збито вогневими засобами ураження, 18 - локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях.
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