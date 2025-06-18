За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1040 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 1 007 160 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 1007160 (+1040) осіб
- танків ‒ 10947 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 22845 (+31)
- артилерійських систем – 29265 (+37)
- РСЗВ – 1420 (+1)
- засоби ППО ‒ 1187 (+0)
- літаків – 416 (+0)
- гелікоптерів – 337 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41165 (+184)
- крилаті ракети ‒ 3369 (+23)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52312 (+137)
- спеціальна техніка ‒ 3916 (+0).
Дані уточнюються.