Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1040 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 1 007 160 військових .

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