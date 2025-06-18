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Сили оборони ліквідували ще 1040 російських окупантів

Загальні втрати росіян - 1 007 160 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1040 російських окупантів
Ілюстративне фото
Фото: скрин

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1040 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 1 007 160 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 1007160 (+1040) осіб 
  • танків ‒ 10947 (+7) 
  • бойових броньованих машин ‒ 22845 (+31)
  • артилерійських систем – 29265 (+37) 
  • РСЗВ – 1420 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 1187 (+0) 
  • літаків – 416 (+0) 
  • гелікоптерів – 337 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41165 (+184) 
  • крилаті ракети ‒ 3369 (+23) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52312 (+137) 
  • спеціальна техніка ‒ 3916 (+0). 

Дані уточнюються. 
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