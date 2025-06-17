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Держдепартамент підтвердив смерть громадянина США внаслідок російського удару по Києву

Держдепартамент засудив російський удар по Києву.

Держдепартамент підтвердив смерть громадянина США внаслідок російського удару по Києву
Ілюстративне фото
Фото: armyinform.com.ua

Державний департамент США відреагував на нічний обстріл Києва росіянами, повідомляє Reuters.

"Нам відомо про напад на Київ минулої ночі, який призвів до численних жертв, включаючи трагічну смерть громадянина США", - заявила у вівторок речниця Державного департаменту Теммі Брюс. 

Вона запевнила, що Держдепартамент засуджує ці удари та висловлює найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих.

  • В ніч на 17 червня Росія вдарила по Україні 472 засобами повітряного нападу: 440 ударними дронами та ракетами різних типів. ППО знешкодила 428 цілей. Основною ціллю ворога був Київ. 

  • У Києві є руйнування в різних районах – загалом у 27 локаціях. Відомо про 114 поранених і 14 жертв. 

  • 18 червня в Києві оголошено Днем жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю.

  • Україна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Радбезу ООН у зв’язку з останнім російськими обстрілом країни.
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