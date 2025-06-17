Держдепартамент підтвердив смерть громадянина США внаслідок російського удару по Києву

Державний департамент США відреагував на нічний обстріл Києва росіянами, повідомляє Reuters.

"Нам відомо про напад на Київ минулої ночі, який призвів до численних жертв, включаючи трагічну смерть громадянина США", - заявила у вівторок речниця Державного департаменту Теммі Брюс.

Вона запевнила, що Держдепартамент засуджує ці удари та висловлює найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих.