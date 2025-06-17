Нардепи підтримали законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців

265 народних депутатів підтримали законопроєкт №12066 про створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич.
За його словами, реєстр дозволить:
- забезпечити облік лише військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту,
- запровадити електронний Military ID,
- обмінюватися даними між державними органами без використання персональних даних та паперової тяганини,
- надавати родинам військових допомогу через електронні сервіси з чіткими соціальними гарантіями,
- забезпечити доступ до пільг — знижки на пальне, квитки тощо.
Крім того, депутати в цілому ухвалили законопроєкт №13129, який передбачає виплату одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця.
«Отримати допомогу зможуть діти, батьки, дружина або чоловік загиблого воїна», - додав Завітневич.
- Напередодні Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців після врахування пропозицій президента та рекомендував документ до розгляду у Раді.
- У грудні минулого року парламент в цілому схвалив створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців (законопроєкт № 12066). Повідомлялося, що він буде інтегруватись з електронною системою охорони здоров’я для спрощення обміну даними про призовників і резервістів. Військові зможуть отримувати доступ до спеціальних знижок, програм лояльності та нових сервісів, зокрема через платформу Армія+. Інформація в реєстрі буде зберігатись 70 років.