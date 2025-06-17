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Нардепи підтримали законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців

Також депутати проголосували за законопроєкт, який передбачає виплату одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця.

Нардепи підтримали законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців
Олександр Завітневич
Фото: sud.ua

265 народних депутатів підтримали законопроєкт №12066 про створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич.

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За його словами, реєстр дозволить:

  • забезпечити облік лише військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту,
  • запровадити електронний Military ID,
  • обмінюватися даними між державними органами без використання персональних даних та паперової тяганини,
  • надавати родинам військових допомогу через електронні сервіси з чіткими соціальними гарантіями,
  • забезпечити доступ до пільг — знижки на пальне, квитки тощо.

Крім того, депутати в цілому ухвалили законопроєкт №13129, який передбачає виплату одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця.

«Отримати допомогу зможуть діти, батьки, дружина або чоловік загиблого воїна», - додав Завітневич.

  • Напередодні Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців після врахування пропозицій президента та рекомендував документ до розгляду у Раді.
  • У грудні минулого року парламент в цілому схвалив створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців (законопроєкт № 12066). Повідомлялося, що він буде інтегруватись з електронною системою охорони здоров’я для спрощення обміну даними про призовників і резервістів. Військові зможуть отримувати доступ до спеціальних знижок, програм лояльності та нових сервісів, зокрема через платформу Армія+. Інформація в реєстрі буде зберігатись 70 років.
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