На Дніпропетровщині трьох екскерівників військового лісгоспу підозрюють у незаконній рубці деревини зі збитками на 68 млн грн

На Дніпропетровщині трьох екскерівників “Новомосковського військового лісгоспу” спеціалізованого господарського підприємства “Ліси України” підозрюють у незаконній рубці деревини зі збитками на 68 млн грн, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані, обіймаючи посаду директора філії у різний період часу, видали та підписали лісорубні квитки, якими незаконно надали дозвіл на здійснення рубки на землях оборони, що перебували у користуванні КЕВ м. Дніпро та використовувалися підрозділом ЗСУ.

У результаті протизаконних дій було незаконно зрубано та заготовлено деревину різних порід. Згідно із висновками експертиз це завдало збитків державі на понад 68 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.