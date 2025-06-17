Троє топпосадовців Полтаваобленерго отримали підозри в організації схеми ухилення від сплати 49,5 млн грн податків

Слідство встановило, що службові особи використали фіктивну фірму, щоб провести безтоварну операцію із закупівлі трансформаторів на суму 274,9 млн грн.

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру голові правління, його заступнику та фінансовому директору Полтаваобленерго за організацію схеми ухилення від сплати податку на прибуток підприємства у розмірі 49,5 млн грн.

За даними слідства, службові особи підприємства, з метою зменшення податкових зобов’язань, використали фіктивний суб’єкт господарської діяльності для того, щоб провести безтоварну операцію із закупівлі трансформаторів на суму 274,9 млн грн.

За задумом фігурантів, товар нібито імпортували з Туреччини. А кошти перерахували за удавану поставку обладнання, чим збільшили витратну частину акціонерного товариства. Після проведення оборудки фіктивну фірму закрили.

У результаті таких дій підприємство не доплатило до бюджету 49,5 млн грн податків.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 "Ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів)" Кримінального кодексу України.