Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
ГоловнаЕкономікаДержава

Троє топпосадовців Полтаваобленерго отримали підозри в організації схеми ухилення від сплати 49,5 млн грн податків

Слідство встановило, що службові особи використали фіктивну фірму, щоб провести безтоварну операцію із закупівлі трансформаторів на суму 274,9 млн грн.

Троє топпосадовців Полтаваобленерго отримали підозри в організації схеми ухилення від сплати 49,5 млн грн податків
Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру голові правління, його заступнику та фінансовому директору Полтаваобленерго за організацію схеми ухилення від сплати податку на прибуток підприємства у розмірі 49,5 млн грн.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За даними слідства, службові особи підприємства, з метою зменшення податкових зобов’язань, використали фіктивний суб’єкт господарської діяльності для того, щоб провести безтоварну операцію із закупівлі трансформаторів на суму 274,9 млн грн. 

За задумом фігурантів, товар нібито імпортували з Туреччини. А кошти перерахували за удавану поставку обладнання, чим збільшили витратну частину акціонерного товариства. Після проведення оборудки фіктивну фірму закрили. 

У результаті таких дій підприємство не доплатило до бюджету 49,5 млн грн податків.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3  ст. 212 "Ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів)" Кримінального кодексу України.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies