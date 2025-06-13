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Україна та Польща подвоять гарантовану потужність транзиту газу

Польський маршрут – один з найважливіших напрямків імпорту газу в нашу державу.

Україна та Польща подвоять гарантовану потужність транзиту газу
Міністр енергетики України Герман Галущенко
Фото: Міністерство енергетики України

Оператори газотранспортних систем України та Польщі домовилися збільшити гарантовану добову потужність постачання газу до України з 6,4 до 12,4 млн кубометрів. 

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

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Частину додаткової потужності запропонують уже під час щомісячного аукціону на липень 2025 року, який відбудеться 16 червня.

Міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що польський маршрут – один з найважливіших напрямків імпорту газу в Україну.

Галущенко додав, що роль цього маршруту зростає, адже ГТС Польщі забезпечує доступ до диверсифікованих джерел газу, зокрема, скрапленого газу з усього світу.

За ініціативи Міненерго сторони провели технічні переговори та дослідження щодо можливостей збільшення постачання газу.

Для стабілізації потужностей на постійній основі польський оператор Gaz-System реконструює газовимірювальну станцію «Германовичі». Раніше в травні сторони погодили продовження гарантованої потужності на 2025/2026 газовий рік.
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