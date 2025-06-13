Україна та Польща подвоять гарантовану потужність транзиту газу

Польський маршрут – один з найважливіших напрямків імпорту газу в нашу державу.

Оператори газотранспортних систем України та Польщі домовилися збільшити гарантовану добову потужність постачання газу до України з 6,4 до 12,4 млн кубометрів.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Частину додаткової потужності запропонують уже під час щомісячного аукціону на липень 2025 року, який відбудеться 16 червня.

Міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що польський маршрут – один з найважливіших напрямків імпорту газу в Україну.

Галущенко додав, що роль цього маршруту зростає, адже ГТС Польщі забезпечує доступ до диверсифікованих джерел газу, зокрема, скрапленого газу з усього світу.

За ініціативи Міненерго сторони провели технічні переговори та дослідження щодо можливостей збільшення постачання газу.

Для стабілізації потужностей на постійній основі польський оператор Gaz-System реконструює газовимірювальну станцію «Германовичі». Раніше в травні сторони погодили продовження гарантованої потужності на 2025/2026 газовий рік.