​Екскерівника філії «Лісів України» підозрюють у незаконному збагаченні на 44 млн грн

Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
ГоловнаЕкономікаДержава

​Екскерівника філії «Лісів України» підозрюють у незаконному збагаченні на 44 млн грн

Під час обшуків у нього вилучили сотні тисяч гривень.

​Екскерівника філії «Лісів України» підозрюють у незаконному збагаченні на 44 млн грн
вилучені кошти

Колишньому керівнику однієї з філій ДП «Ліси України» повідомили про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. 

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

За даними слідства, у 2022–2023 роках підозрюваний набув активів, які перевищують його законні доходи на понад 44 млн грн.

Крім того, у декларації за 2023 рік посадовець вказав завідомо неправдиві відомості на суму 46,4 млн грн.

Під час обшуку в його помешканні вилучили 650 тис. доларів, 481 тис. євро та 500 тис. грн готівкою.

Підозрюваного затримали. Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

  • У травні на Рівненщині викрили масштабну схему незаконного видобутку бурштину зі збитками довкіллю на сотні мільйонів гривень. У складі злочинної організації були семеро учасників, серед яких - директор однієї з філій ДП «Ліси України».
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies