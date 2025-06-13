​Екскерівника філії «Лісів України» підозрюють у незаконному збагаченні на 44 млн грн

Під час обшуків у нього вилучили сотні тисяч гривень.

Колишньому керівнику однієї з філій ДП «Ліси України» повідомили про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у 2022–2023 роках підозрюваний набув активів, які перевищують його законні доходи на понад 44 млн грн.

Крім того, у декларації за 2023 рік посадовець вказав завідомо неправдиві відомості на суму 46,4 млн грн.

Під час обшуку в його помешканні вилучили 650 тис. доларів, 481 тис. євро та 500 тис. грн готівкою.

Підозрюваного затримали. Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.