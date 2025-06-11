ЄС і Німеччина виділяють 18 млн євро до Фонду енергоефективності України

Євросоюз спільно із Німеччиною виділяють додаткові 18 млн євро відповідно до Фонду енергоефективності України.
Про це повідомила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на брифінгу в Києві, пише Укрінформ.
“Ми також виділяємо більше грошей на інвестиції та технічну допомогу завдяки хорошому управлінню ресурсами. Власне, у нас є нові 18 мільйонів – 13 від нас і 5 від Німеччини. Ми підтримуємо роботу Фонду та спілкуємося між собою та з донорами щодо майбутньої підтримки”, – сказала вона.
Пані посол наголосила, що партнери продовжують підтримку Фонду, оскільки він добре себе зарекомендував. Фонд зміг вирости з 90 проєктів у 2021 році до понад 1 500 і допоміг 217 тисячам сімей, керуючись принципом “Відбудувати краще, ніж було” (Build back better).
“Завдяки Фонду щороку зберігається такий обсяг електроенергії, як річне споживання міста Чернівці”, – зазначила Матернова.
Німеччина продовжить технічну підтримку роботи Фонду через Організацію міжнародної співпраці GiZ, про що повідомив заступник посла Німеччини в Україні Макс Раш.
Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум також анонсувала зібрання Координаційної ради донорів Фонду енергоефективності, щоб спробувати підняти ліміт на гранти і ще більше допомагати з огляду на обсяг руйнувань через війну. Вона додала, що Кабмін знайшов потенційні 5 млн євро для дофінансування Фонду зі свого боку.
- Фонд енергоефективності планує спростити процедури оцінювання заявок, розробити нові пакети заходів та розширити перелік учасників програми "Енергодім".