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До експлуатації у Силах оборони допустили багатоцільовий БАК "Генерал Черешня AIR"

Дрон здіймається на висоту, на якій певні зразки ворожих безпілотників досі були недосяжними.

До експлуатації у Силах оборони допустили багатоцільовий БАК "Генерал Черешня AIR"
БАК "Генерал Черешня AIR"
Фото: Міноборони/фото надане виробником

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Генерал Черешня AIR". 

Про це повідомили у оборонному відомстві. 

"Генерал Черешня AIR" – це багатоцільовий безпілотник для знищення широкого спектра ворожих цілей. Він розвиває високу швидкість. Здіймається на висоту, на якій певні зразки ворожих безпілотників досі були недосяжними. Має високу точність ураження.

Ці безпілотники обладнані денними або тепловізійними камерами з системами автоматичного виявлення і розпізнавання цілей. Розгортання комплексу для роботи займає кілька хвилин.

  • Нещодавно Міноборони допустило до експлуатації дрон, що стріляє по БпЛА патронами зі шротом.
  • Верховна Рада підтримала в цілому митні та податкові пільги для виробників дронів на оптоволокні.
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