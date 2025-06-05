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Nvidia знову стала найдорожчою компанією світу

Вперше з січня обігнали Microsoft.

Nvidia знову стала найдорожчою компанією світу
Штаб-квартира корпорації NVIDIA
Фото: nvidianews.nvidia.com

Американська компанія Nvidia очолила список найдорожчих корпорацій світу за капіталізацією, сягнувши вартості у 3,45 трильйона доларів.

Як пише CNBC, виробнику мікросхем та процесорів вдалося випередити Microsoft завдяки вдалому дню на біржі: акції здорожчали одразу на 3%. Загалом за місяць вони додали у ціні майже на чверть.

Таким чином Nvidia повторила результат січня, коли опинилася на першій сходинці, залишивши позаду не лише розробників Windows, але й Apple, позиції якої роками здавалися недосяжними.

Nvidia з кінця 90-х років минулого століття займалася розробкою відеокарт для комп'ютерів, проте кілька років тому виявилося, що чипи, відповідальні за графіку, ідеально підходять для машинного навчання штучного інтелекту. Це дозволило компанії здійснити неймовірний стрибок і стати постачальником для усіх найбільших корпорацій, долучених до так званої "ШІ-гонитви". 
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