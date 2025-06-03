Шмигаль: Франція надасть додаткові 200 млн євро для підтримки проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком

Франція надасть додаткові 200 млн євро для підтримки проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Крім того, французький уряд підтвердив надання гарантій у формі експортного кредитного страхування на суму 1,5 млрд євро”, - йдеться у повідомленні.
Також Шмигаль домовився із французьким колегою щодо проведення спільного засідання урядів.
Україна та Франція готують угоди щодо співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу, критичної сировини та в стратегічних галузях.
Денис Шмигаль нагадав, що від початку повномасштабної війни Україна отримала від Франції 2 млрд євро тільки прямої бюджетної допомоги. Крім того, Франція надала значну гуманітарну, енергетичну та військову допомогу, зокрема ППО, ракетні системи, артилерію, бронетехніку.
- На початку повномасштабного вторгнення Французьке агентство розвитку (AFD) надало Україні 400 млн євро. Нині Україна реалізує 19 спільних проєктів з AFD. Йдеться, зокрема, про модернізацію енергетичних об’єктів, водопостачання, транспорту, медичних і освітніх закладів, додав глава українського уряду. Також є проєкти з відновлення міської інфраструктури, комунальних послуг і покращення житлових умов.